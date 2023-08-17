Blizzard устроили коллаборацию с брендом очков Gentle Monster по Overwatch 2

Ночью в магазине появился набор с обликом Дивы, выпущенный в рамках коллаборации Overwatch 2 и корейского бренда очков Gentle Monster.
Легендарный облик «Токки "Фуксия"» продается за 2600 монет в комплекте с новой анимацией лучшего момента матча «Подмигивание в полете», талисманом для оружия, визиткой и значком.
Как обычно, все предметы из набора можно купить отдельно через «Коллекцию» (облик стоит 1900). Интересно, что в «Коллекции» есть и второй облик в рамках этой коллаборации, но другой расцветки — возможно, он появится в магазине позже.
А еще этот облик почти полностью повторяет легендарку Дивы "EDM" из первого сезона — они отличаются только расцветкой, длиной хвостиков и наличием очков.
Хрень облик, Овер со 2 части начал перегибать с получением шмоток, даже старые из уникальных теперь для покупки недоступны из внутр игровой валюты, а на сюжетную часть вообще забили.
Сейчас погуглил, 1000 монет продают от 500р. Может вместо того чтобы донатить реальные деньги, лучше потратить их на нормальную игру?
на нормальную игру всё равно же тратишь реальные деньги)) XD
Ну так хотя бы поддерживаешь производство нормальных игр, а что поддерживаешь тут? Дальнейшее производство и продажу модельки персонажей по цене как прошлогодняя ААА игра?
Коллаборация 10/10...