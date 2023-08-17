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Overwatch 2 04.10.2022
4 375 оценок

Blizzard устроили коллаборацию с брендом очков Gentle Monster по Overwatch 2

Solstice
Новости

Ночью в магазине появился набор с обликом Дивы, выпущенный в рамках коллаборации Overwatch 2 и корейского бренда очков Gentle Monster.

Легендарный облик «Токки "Фуксия"» продается за 2600 монет в комплекте с новой анимацией лучшего момента матча «Подмигивание в полете», талисманом для оружия, визиткой и значком.

Как обычно, все предметы из набора можно купить отдельно через «Коллекцию» (облик стоит 1900). Интересно, что в «Коллекции» есть и второй облик в рамках этой коллаборации, но другой расцветки — возможно, он появится в магазине позже.

А еще этот облик почти полностью повторяет легендарку Дивы "EDM" из первого сезона — они отличаются только расцветкой, длиной хвостиков и наличием очков.

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-3
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Kenn1y

Хрень облик, Овер со 2 части начал перегибать с получением шмоток, даже старые из уникальных теперь для покупки недоступны из внутр игровой валюты, а на сюжетную часть вообще забили.

2
Rey Harley

Сейчас погуглил, 1000 монет продают от 500р. Может вместо того чтобы донатить реальные деньги, лучше потратить их на нормальную игру?

0
Baldurs Gate 3 шит игра
вместо того чтобы донатить реальные деньги, лучше потратить их на нормальную игру?

на нормальную игру всё равно же тратишь реальные деньги)) XD

-4
Rey Harley Baldurs Gate 3 шит игра

Ну так хотя бы поддерживаешь производство нормальных игр, а что поддерживаешь тут? Дальнейшее производство и продажу модельки персонажей по цене как прошлогодняя ААА игра?

0
Kopatich2k21

Коллаборация 10/10...

-1