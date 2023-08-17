Blizzard устроили коллаборацию с брендом очков Gentle Monster по Overwatch 2

Ночью в магазине появился набор с обликом Дивы, выпущенный в рамках коллаборации Overwatch 2 и корейского бренда очков Gentle Monster.

Легендарный облик «Токки "Фуксия"» продается за 2600 монет в комплекте с новой анимацией лучшего момента матча «Подмигивание в полете», талисманом для оружия, визиткой и значком.

Как обычно, все предметы из набора можно купить отдельно через «Коллекцию» (облик стоит 1900). Интересно, что в «Коллекции» есть и второй облик в рамках этой коллаборации, но другой расцветки — возможно, он появится в магазине позже.

А еще этот облик почти полностью повторяет легендарку Дивы "EDM" из первого сезона — они отличаются только расцветкой, длиной хвостиков и наличием очков.