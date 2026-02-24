Blizzard ведет активные переговоры по экранизации Overwatch и других своих франшиз

Blizzard Entertainment, отмечающая 35-летие, активно расширяет свои IP за пределы игр. Президент компании Йоханна Фарис в интервью Variety заявила, что Blizzard - это не просто Blizzard Games, а Blizzard Entertainment, и поэтому компания нацелена на то, чтобы ее вселенные появлялись "на всех возможных экранах". Фарис подчеркнула, что взаимодействие с Голливудом и развитие кино- и телеадаптаций станет ключевой частью стратегии в ближайшее время.

Мы хотим появляться на всех возможных экранах. Каждый из наших IP может стать одним из величайших линейных медиа-опытов в мире.

По ее словам, "обсуждения по экранизации ведутся практически по всем мирам Blizzard" - включая Overwatch, World of Warcraft, Diablo и Hearthstone. Это касается форматов кино и сериалов с целью привлечь новую аудиторию.

Генеральный менеджер Overwatch Уолтер Конг подтвердил интерес к адаптации вселенной для кино и ТВ, отмечая, что фанаты постоянно сигнализируют о желании погружаться в истории любимых героев глубже, чем это позволяют игры.

Мы постоянно видим сигналы от нашего сообщества. Каждый раз, когда мы выпускаем новый лор или кинематографический ролик, фанаты в один голос говорят: "Мы хотим больше! Дайте нам возможность наслаждаться этими историями!" И когда я вступил в должность генерального менеджера франшизы, именно эти будущие возможности и перспективы стали для меня тем фактором, который заставил сказать: "Да, да, да". Потому что, хотя мы уже создали отличную игру, я чувствую, что фанатам и игрокам можно дать гораздо больше в плане опыта погружения в эту вселенную.

Таким образом, возвращение Overwatch к своим корням может стать не просто ребрендингом, а первой ступенью к созданию полноценной киновселенной, о которой фанаты мечтали с момента выхода первого анимационного короткометражного ролика много лет назад. И, судя по настрою руководства Blizzard, самые интересные истории у этой франшизы еще впереди.