Blizzard вернула симулятор свиданий Loverwatch: до 1 марта снова можно романсить Гэндзи, Мерси и Хандзо

Blizzard официально вернула симулятора свиданий Loverwatch, созданный по мотивам Overwatch. Эта браузерная игра впервые появилась в 2023 году и представляет собой текстовый квест, в котором игрокам нужно влюбить в себя одного из трех героев на выбор: Гэндзи, Мерси или Хандзо. Роут Хандзо открывается после прохождения первых двух.

Событие временное и будет доступно до 1 марта. Все внутриигровые награды, полученные за успешное ухаживание за Гэндзи, Мерси и Хандзо, будут добавлены в коллекцию при следующем входе в саму Overwatch. Награды те же, что и в 2023 году: иконки игроков "Влюбленный Гэндзи", "Влюбленная Мерси" и "Купидон Хандзо", лучший момент матча "Поцелуй Купидона" для Хандзо, а также титулы игрока "Миротворец Гэндзи", "Ангел Мерси" и "Стрела Купидона".

Согласно самой игре, события Loverwatch не являются каноном. Тем не менее, это забавный и легкий способ пообщаться с Гэндзи, Мерси и Хандзо. Русской локализации нет.