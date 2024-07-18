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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 498 оценок

Blizzard выпустила геймплейный трейлер Джуно - новой героини Overwatch 2

Simple Jack
Новости

Компания Blizzard представила нового персонажа поддержки Overwatch 2 — Джуно. Она появится в шутере со стартом 12 сезона — 20 августа 2024 года.

Джуно вооружена универсальным медбластером, с помощью которого может атаковать противников и лечить союзников. Героиня также способна быстро маневрировать на поле боя, увеличивать скорость передвижения и усиливать урон тиммейтов при использовании ультимативного умения — орбитального луча.

С 19 по 21 июля геймеры смогут опробовать Джуно. После этого персонаж будет недоступен до полноценного выхода.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
yrroodd

Новая героиня порнхаба*

3
ArtemOZR

только хотел написать)))

0
bysaturn

Ну хоть эта без секретов вроде, да и выглядит более менее.

0
Vordulak06

Там у штанах у нее сюрприз

1
ДаДжи

я бы поиграл в жопервотч,но гемор с смс не позволяет

0