Blizzard выпустила геймплейный трейлер Джуно - новой героини Overwatch 2

Компания Blizzard представила нового персонажа поддержки Overwatch 2 — Джуно. Она появится в шутере со стартом 12 сезона — 20 августа 2024 года.

Джуно вооружена универсальным медбластером, с помощью которого может атаковать противников и лечить союзников. Героиня также способна быстро маневрировать на поле боя, увеличивать скорость передвижения и усиливать урон тиммейтов при использовании ультимативного умения — орбитального луча.

С 19 по 21 июля геймеры смогут опробовать Джуно. После этого персонаж будет недоступен до полноценного выхода.