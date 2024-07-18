Blizzard выпустила геймплейный трейлер Джуно - новой героини Overwatch 2

Компания Blizzard представила нового персонажа поддержки Overwatch 2 — Джуно. Она появится в шутере со стартом 12 сезона — 20 августа 2024 года.
Джуно вооружена универсальным медбластером, с помощью которого может атаковать противников и лечить союзников. Героиня также способна быстро маневрировать на поле боя, увеличивать скорость передвижения и усиливать урон тиммейтов при использовании ультимативного умения — орбитального луча.
С 19 по 21 июля геймеры смогут опробовать Джуно. После этого персонаж будет недоступен до полноценного выхода.
Новая героиня порнхаба*
только хотел написать)))
Ну хоть эта без секретов вроде, да и выглядит более менее.
Там у штанах у нее сюрприз
я бы поиграл в жопервотч,но гемор с смс не позволяет