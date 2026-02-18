Blizzard выпустила трейлер-предысторию Реактивной Кисы, пытаясь всем доказать, что это обычная кошка

Прошла уже неделя с момента появления в Overwatch нового героя поддержки - Реактивной Кисы. За это время игроки успели опробовать ее способности, но вот с предысторией пушистого пилота все оказалось гораздо сложнее. Согласно официальной версии, Бригитта подобрала бездомную кошку и смастерила для нее персональный реактивный двигатель. Однако сообщество справедливо полагало, что это не вся правда, требуя от разработчиков деталей.

Blizzard услышала эти призывы и выпустила полноценный лорный видеоролик, посвященный происхождению героя. Но, как ни странно, никаких шокирующих откровений фанатов не ждет. Создатели игры остаются непоколебимы: Реактивная Киса - просто кошка.

Впрочем, без сюрпризов не обошлось. Ролик, озвученный актрисой Матильдой Смедиус (голос Бригитты), полон изящных метаотсылок к реальной истории разработки персонажа.

Когда я нашла этого котика между какими-то деталями ракет в посадочном отсеке, я вспомнила о проектах, которые так и не взлетели. В прямом смысле, - рассказывает Бригитта, намекая на давние задумки дизайнеров.

Далее она рассуждает о сложности создания джойстика для существа, у которого есть только лапки. Таким образом Blizzard, хоть и игриво, но четко дает понять: идея добавить кота с ракетным ранцем вынашивалась годами, и только сейчас студия нашла способ реализовать ее технически и органично вписать в игру.