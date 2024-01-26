Blizzard значительно сократили команду разработчиков Overwatch 2

Тревожный звоночек для сюжета, PvE и художественной части Overwatch 2: под сокращения попали сотрудники, отвечавшие за нарратив и ивенты, а также художники и аниматоры. Кроме того, бывшие сотрудники говорят, что под сокращение попала половина художников окружения и концепт-художников.
Так, уже точно известно, что из Blizzard ушли (список неполный):
- Главный нарративный дизайнер Overwatch 2 Гэвин Юргенс-Фури (писал сюжет, диалоги и фразы практически для всех героев)
- Главный дизайнер PvE Дилан Баркер. Он же сообщил, что сокращена «целая команда дизайнеров ивентов».
- Старший дизайнер Джордж Мурилло (писал код для всех сражений, противников и событий в PvE-миссии «Освобождение» (Торонто);
- Старшая художница окружения Молли Уорнер (работала над художественным оформлением карт Антарктический полуостров, Самоа, Сураваса и Параисо);
- Старший аниматор Чарльз Икей (участвовал в создании боевых кат-сцен «Вторжения», сделал меню с Кирико в 3 сезоне, PotG Кулака Смерти в стиле One-Punch Man, а также множество эмоций героев).
Напоминаем вам, что вчера Microsoft обьявила о том, что они провели перестановки и сократили около 1900 сотрудников в Activision Blizzard.
Та они и так нифига не делали, я как фан овервотч говорю, эту шушеру давно надо разогнать и заного собирать команду чтобы они начали работать хоть как то
А она была?
Можно было смело всех увольнять, ради такой "игры"
Оптимальное количество разработчиков для овервотч - 0.
Ну тоесть, то количество людей, которое работает над игрой (не получает заплату, а работает над игрой(ключевое))...
Выгнали остатки белых, теперь в серьëз можно заняться ЛГБТ - контентом и сосать фемкам))
всех заменит ии