Демоны захватывают мир в тизер-трейлере кроссовера Overwatch 2 и Diablo 4

В Blizzard Entertainment решили объединить две свои самые популярные вселенные. Для бесплатного сетевого шутера Overwatch 2 анонсирован кроссовер с ролевым экшеном Diablo 4, релиз которого состоялся всего несколько месяцев назад. В игру будет добавлен уникальный скин известной демонессы и пройдет уникальное внутриигровое событие, вдохновленное мрачным миром Санктуария.
Тизер предстоящего кроссовера Overwatch 2 и Diablo 4 вы можете увидеть выше. Как сообщают разработчики, полноценный анонс этого события будет представлен уже завтра — 4 октября. Будет выпущен новый трейлер, который представит основные особенности будущего обновления.
В Overwatch 2 кроссовер с Diablo 4 начнется вместе со стартом седьмого сезона под названием "Возрождение тьмы" — 10 октября. В этот день в игру будет добавлен легендарный облик для Мойры в образе Лилит. Также ожидается запуск тематического ивента на основе мира Diablo 4 и его правил.
Ah, знаменитый кроссовер между мочой и каллом.
Моча и кал - это комменты от нытиков овервоча-недокритиков.
Вот это действительно вонь хд .
смесь мусора(ов) и посредственной игры(дябло4)=посредственный мусор
Ну заплачь хд .
только от смеха над тобой
Дерьмище.
А скин на Мойру кайфный. Второй годный после банши как по мне. Остальные слишком трансовые.