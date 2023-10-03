на главную
об игре
Overwatch 2 04.10.2022
4 394 оценки

Демоны захватывают мир в тизер-трейлере кроссовера Overwatch 2 и Diablo 4

©
Gutsz
Новости

В Blizzard Entertainment решили объединить две свои самые популярные вселенные. Для бесплатного сетевого шутера Overwatch 2 анонсирован кроссовер с ролевым экшеном Diablo 4, релиз которого состоялся всего несколько месяцев назад. В игру будет добавлен уникальный скин известной демонессы и пройдет уникальное внутриигровое событие, вдохновленное мрачным миром Санктуария.

Тизер предстоящего кроссовера Overwatch 2 и Diablo 4 вы можете увидеть выше. Как сообщают разработчики, полноценный анонс этого события будет представлен уже завтра — 4 октября. Будет выпущен новый трейлер, который представит основные особенности будущего обновления.

В Overwatch 2 кроссовер с Diablo 4 начнется вместе со стартом седьмого сезона под названием "Возрождение тьмы" — 10 октября. В этот день в игру будет добавлен легендарный облик для Мойры в образе Лилит. Также ожидается запуск тематического ивента на основе мира Diablo 4 и его правил.

-3
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
yrroodd

Ah, знаменитый кроссовер между мочой и каллом.

3
Вонави Иванов

Моча и кал - это комменты от нытиков овервоча-недокритиков.

Вот это действительно вонь хд .

-3
-zotik-

смесь мусора(ов) и посредственной игры(дябло4)=посредственный мусор

2
Вонави Иванов

Ну заплачь хд .

-1
-zotik- Вонави Иванов

только от смеха над тобой

1
NarkoSky

Дерьмище.

1
Вонави Иванов

А скин на Мойру кайфный. Второй годный после банши как по мне. Остальные слишком трансовые.

-3