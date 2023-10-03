Демоны захватывают мир в тизер-трейлере кроссовера Overwatch 2 и Diablo 4 ©

В Blizzard Entertainment решили объединить две свои самые популярные вселенные. Для бесплатного сетевого шутера Overwatch 2 анонсирован кроссовер с ролевым экшеном Diablo 4, релиз которого состоялся всего несколько месяцев назад. В игру будет добавлен уникальный скин известной демонессы и пройдет уникальное внутриигровое событие, вдохновленное мрачным миром Санктуария.

Тизер предстоящего кроссовера Overwatch 2 и Diablo 4 вы можете увидеть выше. Как сообщают разработчики, полноценный анонс этого события будет представлен уже завтра — 4 октября. Будет выпущен новый трейлер, который представит основные особенности будущего обновления.

В Overwatch 2 кроссовер с Diablo 4 начнется вместе со стартом седьмого сезона под названием "Возрождение тьмы" — 10 октября. В этот день в игру будет добавлен легендарный облик для Мойры в образе Лилит. Также ожидается запуск тематического ивента на основе мира Diablo 4 и его правил.