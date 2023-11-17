Директор Overwatch 2 "Аарон Келлер" поделился планами на ближайшие изменения для игры

Руководитель команды разработки Overwatch 2 "Аарон Келлер" опубликовал пост на официальном сайте, в котором поделился выводами и планами на ближайшее будущее для игры.
Основная выжимка из этой статьи:
- В разработке находится множество новых временных режимов и событий: какие-то чисто PvP, некоторые связаны с PvE, а какие-то сочетают в себе элементы и PvP и PvE. По словам Келлера, некоторые новые режимы вообще трудно отнести к какой-либо из этих категорий.
- С начала 7 сезона количество игроков, досрочно покидающих матчи в «Быстрой игре» снизилось почти на 20% в некоторых режимах. Разработчики продолжат улучшать методы борьбы с ливерами.
- В будущем улучшат систему подбора игроков в уже начавшийся матч: игроков больше не будет закидывать в матч на его последних секундах.
- Разработчики постараются сделать так, чтобы матчи в новом PvP-режиме Clash (5 точек) не были затянутыми. Сейчас они экспериментируют с системой баллов, а также тестируют версию режима, в которой матч заканчивается после определенного количества времени: в таком случае побеждает команда, которая контролирует больше точек на карте. По словам Келлера, режим еще разрабатывается и ничего пока не утверждено.
- Blizzard довольны тем, что дали игрокам заранее попробовать Маугу. Они собрали много ценных отзывов и планируют в дальнейшем вот так давать игрокам тестировать не только героев, но и другой масштабный контент.
- В следующем сезоне разработчики будут добавлять в игру экспериментальные изменения — например, значительно сократят время возрождения.
Мы очень хотим попробовать некоторые эксперименты, нацеленные на улучшение впечатлений от игры, например, что будет, если мы значительно сократим время возрождения? Подобные изменения ждут вас в начале 8 сезона.
Также Аарон Келлер упомянул об изменениях Мауги, которые сейчас тестируют разработчики.
- Часть здоровья заменили броней (пока 150 ед.)
- Уменьшили хитбокс головы
- Усилили уменьшение получаемого урона во время «Напора» (было 30%, сейчас тестируют 50%). «Напор» больше нельзя отменить «Взломом»
- Усилили вампиризм по время «Разгона сердцебиения»
- Изменения оружия (разброса и скорострельности при использование двух пушек одновременно, а также разный урон, боезапас и уменьшение урона с расстоянием — пока точных цифр нет).
При этом гейм-директор Overwatch 2 подчеркнул, что до релиза героя еще больше двух недель, поэтому всё ещё может поменяться.
"Разработчики продолжат улучшать методы борьбы с ливерами" Тут не бороться с ливерами надо а балланс улучшать или хорошую награду за участие и эффективность собственную давать а не за победу, потому что ливают люди в основном изза того что видят, что команда врага сильнее, а союзниики раки и отыграться нереально, поэтому и выходят из катки чтобы время не терять
"С начала 7 сезона количество игроков, досрочно покидающих матчи в «Быстрой игре» снизилось почти на 20% в некоторых режимах." - Очень смешно. У Келлера какая-то своя реальность - после последних обновления количество ливеров только увеличилось. В каждом матче один или два чела сваливают. Да и читеров прибавилось, они уже даже не пытаются скрыть аимбот или волхак