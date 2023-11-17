Директор Overwatch 2 "Аарон Келлер" поделился планами на ближайшие изменения для игры

Руководитель команды разработки Overwatch 2 "Аарон Келлер" опубликовал пост на официальном сайте, в котором поделился выводами и планами на ближайшее будущее для игры.

Основная выжимка из этой статьи:

В разработке находится множество новых временных режимов и событий: какие-то чисто PvP, некоторые связаны с PvE, а какие-то сочетают в себе элементы и PvP и PvE. По словам Келлера, некоторые новые режимы вообще трудно отнести к какой-либо из этих категорий.

С начала 7 сезона количество игроков, досрочно покидающих матчи в «Быстрой игре» снизилось почти на 20% в некоторых режимах. Разработчики продолжат улучшать методы борьбы с ливерами.

В будущем улучшат систему подбора игроков в уже начавшийся матч: игроков больше не будет закидывать в матч на его последних секундах.

Разработчики постараются сделать так, чтобы матчи в новом PvP-режиме Clash (5 точек) не были затянутыми. Сейчас они экспериментируют с системой баллов, а также тестируют версию режима, в которой матч заканчивается после определенного количества времени: в таком случае побеждает команда, которая контролирует больше точек на карте. По словам Келлера, режим еще разрабатывается и ничего пока не утверждено.

Blizzard довольны тем, что дали игрокам заранее попробовать Маугу. Они собрали много ценных отзывов и планируют в дальнейшем вот так давать игрокам тестировать не только героев, но и другой масштабный контент.

В следующем сезоне разработчики будут добавлять в игру экспериментальные изменения — например, значительно сократят время возрождения.

Мы очень хотим попробовать некоторые эксперименты, нацеленные на улучшение впечатлений от игры, например, что будет, если мы значительно сократим время возрождения? Подобные изменения ждут вас в начале 8 сезона.

Также Аарон Келлер упомянул об изменениях Мауги, которые сейчас тестируют разработчики.

Часть здоровья заменили броней (пока 150 ед.)

Уменьшили хитбокс головы

Усилили уменьшение получаемого урона во время «Напора» (было 30%, сейчас тестируют 50%). «Напор» больше нельзя отменить «Взломом»

Усилили вампиризм по время «Разгона сердцебиения»

Изменения оружия (разброса и скорострельности при использование двух пушек одновременно, а также разный урон, боезапас и уменьшение урона с расстоянием — пока точных цифр нет).

При этом гейм-директор Overwatch 2 подчеркнул, что до релиза героя еще больше двух недель, поэтому всё ещё может поменяться.