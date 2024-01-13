Директор Overwatch 2 "Аарон Келлер" рассказал о подходе разработчиков к дизайну игры

Вышел первый новостной блог от разработчиков в этом году: это первая часть из нескольких запланированных выпусков о ключевых принципах, которые стремятся соблюдать разработчики при работе над Overwatch 2.
- Один из таких принципов — стремление постоянно улучшать базовую PvP-составляющую игры. Разработчики хотят улучшить командный аспект Overwatch 2 и сделать так, чтобы игрокам было проще взаимодействовать со своей командой. Для этого Blizzard уже ввели систему сигналов и командное возрождение, но не собираются на этом останавливаться.
- Среди возможных идей: отображение полосок хп всей команды, как в PvE, а также улучшения добора в команду, изменения статистики и методы борьбы с зажиманием игроков на спавне. Разработчики тестируют самые разные варианты — например, они даже обсуждали введение мини-карты для союзников. Келлер считает, что мини-карта вряд ли появится в игре, а фреймы из PvE — вполне вероятно.
- В 9 сезоне не только переработают Соревновательную игру, но и постараются уменьшить количество резких скачков урона в матче. Про балансные изменения будет отдельный выпуск: пока Келлер сказал только, что роли «Танк» и «Урон» получат измененную и ослабленную пассивку роли «Поддержка».
Также была опубликована видеоверсия этой статьи:
В следующих выпусках Келлер пообещал рассказать о различных системах, связанных с PvP (например, о соревновательной системе), о балансе героев и экономике, а также о будущих событиях, временных режимах и каких-то более масштабных системах, которые могут появиться в игре.
Которого не будет, но первую часть вам никто не вернёт 🤡
филька котик взялся за очередной трешак и вместо того чтоб его слить и забыть как страшный сон ща будет пытаться впарить повторно как будто это че поменяет… это трешак с жепками а не кибершпорт и был тока детям сумасшедшим нужен которые на жепки смотрели бегали и бесились