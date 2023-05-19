Директор Overwatch 2 подробнее рассказал о причинах отмены PvE-режима

Разработчики Overwatch 2 опубликовали блог, в котором директор игры, Аарон Келлер, подробнее рассказал об истоках Overwatch и причинах, из-за которых разработчикам пришлось отказаться от изначальной версии PvE.

С переводом этого обращения вы можете ознакомится ниже:

Всем привет. Эта неделя была довольно эмоциональной для мира Overwatch. Несколько дней назад мы сообщили, что изменили наш подход к PvE в Overwatch 2 и опубликовали детальный план выхода контента на 2023 год. Мы с нетерпением ждем контент, который скоро выпустим в игре, однако основные обсуждения на этой неделе были о том, как мы «отменили PvE», хотя это выражение неточное. Именно это я и хочу сегодня обсудить.

Когда мы анонсировали Overwatch 2 в 2019 году, мы задумывали сиквел с PvP (его мы выпустили в октябре прошлого года) и с PvE-составляющей, сюжетными миссиями и геройскими миссиями.

В сюжетных миссиях основной фокус был на быстром кооперативном геймплее, а также на истории, синематиках и кат-сценах, расширяющих вселенную Overwatch. В сюжетных миссиях линейное повествование. Они рассказывают о том, как герои Overwatch объединяются, чтобы сражаться с новой угрозой Нуль-сектора. В них сюжет впервые двигается вперед с момента релиза оригинальной игры. Действие этих миссий разворачивается на огромных картах с новыми врагами и новыми синематиками. Мы начнем выпускать сюжетные миссии с 6 сезона. Мы проделали грандиозную работу, эти миссии значительно превосходят все, что мы выпускали в плане PvE в нашей игре, и мы очень ждем, когда игроки смогут их попробовать. Подробнее о сюжетных миссиях мы расскажем в ближайшие недели.

С другой стороны, геройские миссии (или режим героев) были режимом, который еще находился на стадии разработки, и позволял игрокам улучшать героев с помощью веток талантов, и представлял собой PvE, в которое можно было играть снова и снова. Концепт этой идеи был очень интересным и нравился не только игрокам, но и команде разработчиков. Работу над этим режимом мы решили прекратить.

Чтобы объяснить вам контекст этого решения, я расскажу вам о прошлом Team 4 (команды разработки Overwatch) и как она появилась. Команда Overwatch образовалась после отмены игры, которая разрабатывалась в Blizzard под названием Проект «Титан». У этой игры было много аспектов, но по своей сути она была FPS MMO. Команда Overwatch, особенно в самом начале, считала себя командой разработки MMO. Когда мы отошли от этого концепта и начали работать над Overwatch, мы решили, что однажды вернем проекту былые масштабы. Наш план звучат так: «сначала ползи, затем иди, потом беги». Overwatch был фазой «ползания», полноценное PvE фазой «ходьбы», а на фазу «бега» у нас было запланировано MMO. Этот жанр был буквально в ДНК нашей команды в начале работы, поэтому многие из нас считали, что в финальной версии игры мы сможем реализовать оригинальное видение Проекта «Титан».

В 2016 году, после того, как мы выпустили Overwatch, мы вскоре начали обсуждать, каким будет следующий этап развития игры. Сейчас, когда я вспоминаю это время, то понимаю, что нам стоило лучше сосредоточиться на игре, которая стала нашим хитом. Вместо этого мы продолжали сосредотачивать наши мысли на планах, которым было уже много лет. Мы начали работать над PvE-составляющей и постепенно стали переводить на нее все больше сотрудников.

В сфере геймдева редко всё идет по плану. С самого начала мы не могли определиться с тем, какими должны быть геройские миссии. Масштабы проекта росли. Мы пытались сделать слишком много вещей одновременно и потеряли фокус. Команда сделала множество крутых вещей, например, таланты героев, новых противников и ранние версии миссий, но мы не смогли собрать все эти элементы воедино, чтобы игроки получили качественный и полноценный игровой опыт.

У нас было интересное, но слишком раздутое видение проекта, и в попытках его реализовать мы оттягивали все больше ресурсов от актуальной игры. Сейчас я вспоминаю наши старые амбиции насчет Overwatch и понимаю, что стратегия «ползи — шагай — беги» не работала.

Мы анонсировали нечто невообразимое. У игроков были огромные ожидания, но мы чувствовали, что не можем их оправдать. Нам надо было принять невероятно трудное решение — которое, как мы знали, разочарует игроков, команду разработчиков и всех, кто ждал геройские миссии. Команда Overwatch очень понимает ваши чувства — все-таки это был проект, на который ушли годы работы и в которой было вложено много эмоций. Наши разработчики — чудесные и талантливые люди, которые очень любят игру и свою работу.

Многие недоумевают, почему мы сообщили о своем решении только сейчас. После выхода Overwatch 2 мы начали планировать контент на следующие сезоны. Планы росли и росли, а мы пытались втиснуть в них все свои амбициозные идеи.

И у нас не получилось. И мы понимали, что больше не сможем снова перетянуть сотрудников с развития актуальной игры, дабы вновь заняться своим оригинальным видением проекта. Итак, мы приняли трудное решение отменить геройские миссии, и начали строить планы на будущее.

Нам надо было обновить свое видение игры, поверить в выбранное направление и сообщить обо всех изменениях команде. Это решение было лишь началом долгого процесса, а не его завершением.

Нам было нелегко, но я, как директор проекта, должен был сделать всё, чтобы игра и её сообщество были на первом месте, даже если такие решения могут разочаровать. Я долго не решался отказаться от старого видения проекта, хоть оно уже было неэффективным. И за это я хочу извиниться перед игроками и нашей командой. Простите меня.

Сейчас мы сосредоточились на том, чтобы сделать нашу игру постоянно развивающимся проектом. Мы по-прежнему планируем выпустить множество из того, что было показано на BlizzCon 2019, включая сюжетные миссии, открывающие новую главу вселенной Overwatch, новые виды кооперативного контента (которые мы еще не представили) и новые истории, которые мы будем выпускать, как в игре, так и за ее пределами. Мы рады новому направлению развития игры и с нетерпением ждем, когда вы сможете, наконец, увидеть, что мы создали.

Overwatch родился из пепла Проекта «Титан». Его появление было моментом трансформации для нашей команды и проекты… тогда же на свет появилось нечто прекрасное. Сейчас мы переживаем новые перемены. И из них родится будущее Overwatch.

Главный инсайдер игровой индустрии, Джейсон Шрейер, обещает в будущем подготовить материалы о разработке Overwatch 2 с некоторыми дополнительными деталями.