Директор Overwatch 2 рассказал о новинках, которые разработчики готовят для 10 и 11 сезонов

На официальном YouTube-канале Overwatch 2 появился ролик, в котором гейм-директор "Аарон Келлер" расказал о запланированых новинках для игры на ближайшие сезоны. Основные моменты из этого випуска выписаны ниже.
- С 10-го сезона вы сможете получить эпохальные облики прошлых сезонов (Они появятся в специальном разделе магазина). Подробнее об этом разработчики расскажут ближе к запуску 10 сезона.
- С 10-го сезона в боевой пропуск добавят возможность получать донатную валюту (до 600 монет каждый сезон). Напомнаем вам, что ранее эту валюту можно было получать за выполнение еженедьных заданий (540 монет за сезон) - теперь такие испытания будут давать только опыт боевого пропуска.
- C 10-го сезона все новые герои будут открываться без боевого пропуска. Новые герои будут становиться доступны всем игрокам сразу же после релиза. Это коснется и всех героев Overwatch 2, которые уже вышли.
- В начале 10 сезона в игре пройдет открытое временное тестирование нового PvP-режима "Clash" и одной из ее карт «Ханаока». Релиз режима состоится позже в этом году, причем "Clash" выйдет с двумя картами. В режиме Clash будет 5 точек для захвата, расположенных подряд на зеркальной карте. В начале матча каждой команде «принадлежат» 2 ближайшие к их спавну точки. Со стартом матча открывается для захвата точка по середине. Если команда 1 захватит центральную точку, на нее переместится спавн этой команды. Затем для захвата откроется точка, на которой была стартовая комната команды 2.
- В 11 сезоне выпустят новую карту для режима «Натиск» - Рунасапи (Перу). Это родина воительниц Инти, к которым принадлежит Иллари.
- В 11 сезоне разработчики планируют полностью переработать карту «Колизей».