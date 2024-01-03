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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 430 оценок

Диско Думфист, старый добрый Сантабьорн: что можно купить во внутриигровом магазине Overwatch на этой неделе?

Эл Эс
Новости

Обновился внутриигровой магазин: вот какие скины продаются на этой неделе:

Набор Кулака Смерти «Танцор диско» (2100 монет): легендарный облик, зажигательная анимация лучшего момента матча, брелок «Диско-шар» и визитка

Набор Соджорн «Бариста» (1100 монет): эпический облик, победная поза, брелок, реплика «Мне как обычно», значок и граффити.

Набор Крысавчика «Эльф» (1000 монет): эпический облик, граффити и значок

Набор Торбьорна «Санта-Бьорн» (1300 монет): легендарный облик, значок, реплика «Работаю только на заказ» и граффити

Набор Орисы «Северный олень» (1300 монет): легендарный облик, значок, граффити и реплика «Где же Новый год?»

Набор Дзенъятты «Щелкунчик» (1550 монет): легендарный облик, эмоция «Снежинка», значок, реплика «Мира вам и гармонии» и граффити

Также в продаже остается «Набор зимней ярмарки» с легендарным обликом Трейсер «Торжественный наряд»

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
alexhistory

Вы хоть сами поняли что написали?

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