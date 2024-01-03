Диско Думфист, старый добрый Сантабьорн: что можно купить во внутриигровом магазине Overwatch на этой неделе?

Обновился внутриигровой магазин: вот какие скины продаются на этой неделе:
Набор Кулака Смерти «Танцор диско» (2100 монет): легендарный облик, зажигательная анимация лучшего момента матча, брелок «Диско-шар» и визитка
Набор Соджорн «Бариста» (1100 монет): эпический облик, победная поза, брелок, реплика «Мне как обычно», значок и граффити.
Набор Крысавчика «Эльф» (1000 монет): эпический облик, граффити и значок
Набор Торбьорна «Санта-Бьорн» (1300 монет): легендарный облик, значок, реплика «Работаю только на заказ» и граффити
Набор Орисы «Северный олень» (1300 монет): легендарный облик, значок, граффити и реплика «Где же Новый год?»
Набор Дзенъятты «Щелкунчик» (1550 монет): легендарный облик, эмоция «Снежинка», значок, реплика «Мира вам и гармонии» и граффити
Также в продаже остается «Набор зимней ярмарки» с легендарным обликом Трейсер «Торжественный наряд»
Вы хоть сами поняли что написали?