Дизайнер героев Overwatch 2 рассказал о результатах балансировочных изменений в восьмом сезоне

Восьмой сезон в Overwatch 2 понемногу подходит к концу и поэтому разработчики решили рассказать о результатах балансировочных изменений, которые были введены в игру в середине сезона. Ведущий дизайнер героев "Алек Доусон" рассказал, как последние изминения повлияли на игру и баланс в целом.
- До патча винрейт Орисы был на дне (<40%), после баффа он немного вырос и теперь просто низкий среди других танков. Раматтра стал хорошо чувствовать себя на всех рангах. Все танки сейчас показывают приемлемый, с точки зрения разработчиков, результат.
- Мауга по-прежнему довольно эффективен на всех рангах, но ослаб на более высоком рейтинге. По словам разработчиков, винрейт за Маугу уже начал снижаться, когда игроки научились более эффективно играть против этого героя.
- Игроки берут самых разных героев — особенно это заметно среди танков — и разработчики довольны таким разнообразием. На высоких рангах не очень хорошо себя чувствуют только те герои, которых Blizzard хотят переработать (это Таран и Кэссиди).
- Бафф Соджорн не сильно повлиял на её эффективность в игре, однако разработчики признают, что выпустили его в не очень удачное время.
Разработчики планируют ввести кардинальные изменения баланса в 9 сезоне, о которых расскажут уже скоро (если пропустили, то уже известно, что танкам и дд дадут пассивный самоотхил, как у саппортов, но в урезанном виде). Маугу хотят переделать так, чтобы герой был эффективен при более агрессивной игре. За Орисой тоже пристально следят.