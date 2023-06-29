Для Overwatch 2 вышло обновление, в котором изменили баланс трех героев: Кэссиди, Мэй и Ткач Жизни

Для Overwatch 2 вышло небольшое балансное изменение, в котором был скорректирован баланс Кэссиди, Мэй и Ткача Жизни. Кроме того, разработчики поправили ошибки с выдачей рейтинговых званий, баги на картах Параисо и Антарктический полуостров, ошибку со звуком и баг Кулака Смерти.
Кэсседи
Магнитная граната
- Радиус наведения уменьшен с 1,5 до 1,3 м
- Длительность преследования сокращена с 1 до 0,75 сек
Комментарий от разработчиков:
Мы хотим, что бы использование Магнитной гранаты требовало большей меткости и целенаправленности (особенно на дальних дистанциях). Благодаря этим изменения противникам, умеющим быстро реагировать на угрозу, станет проще увернутся от гранаты до того, как она к ним прилипнет.
Мэй
Эндотермический Бластер
- Максимальный эффект замедления уменьшен с 50% до 40%
- Урон от основного огня увеличен с 55ед/сек до 70ед/сек
Глубокая заморозка (пассивная способность)
- Максимальное замедление при активации эффекта уменьшено с 75% до 65%
Комментарий разработчиков:
Несмотря на то, что основной огонь Мэй стал играться интереснее, у героини сильно снизился урон. Мы решили вернуть его ближе к прежним значениям.
Ткач Жизни
Град шипов
- Максимальный разброс достигается с 20 выпущенных снарядов (раньше было 0)
- Максимальный боезапас увеличен с 70 до 80
Комментарий разработчиков:
Ткач Жизни много лечит и предоставляет эффективные способы защиты, однако его урон слишком непостоянен, особенно когда герой находится не на близком расстоянии. Ткач Жизни обычно держится вдалеке и эти изменения помогут эму наносить эффективнее урон.
Другие исправления:
- Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было получит рейтинговые звания, заработанные в прошлом сезоне;
- Исправлена ошибка, искажавшая голоса героев вдалеке;
- Исправлены ошибки на картах Параисо и Антарктический полуостров (карты снова доступны в игру);
- Исправлена ошибка, из-за которой Реактивный удар Кулака Смерти не останавливал врагов во время действия некоторых способностей.