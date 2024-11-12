Для Overwatch 2 вышло серединное обновление 13 сезона

Разработчики Overwatch 2 выпустили серединное обновление для 13 сезона, в котором внесли ряд изменений в баланс героев, исправили неполадки, а также запустили событие "Overwatch 2: Классика".

Обновление для Overwatch 2 — 12 ноября 2024 г.

Overwatch 2: Классика



Новое трехнедельное событие для новичков и ветеранов Overwatch начинается 12 ноября. Вернитесь к истокам Overwatch: выбирайте героев из оригинального списка, сражайтесь на легендарных полях боя, несите хаос и веселитесь с классическими способностями в матчах 6х6 без ограничений по составу команд.



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Изменения героев



Танки



Кулак Смерти

Комментарий разработчиков: благодаря этому изменению «Реактивного удара» врагов будет проще впечатать в стену, а ситуации, когда они просто скользят по стене, будут возникать реже.

Реактивный удар

Угол, необходимый для удара о стену, увеличен с 44 до 55 градусов.

Удар метеора

Стоимость заряда суперспособности уменьшена на 8%.

Количество восполняемого здоровья в секунду во время нахождения в воздухе увеличено с 75 до 90 ед.

Королева Стервятников

Комментарий разработчиков: хотя Королева Стервятников — не самый популярный герой, сейчас она один из лучших танков в игре. Эти изменения немного ослабят ее самоисцеление, а бросок ножа теперь будет требовать большей меткости.

Зазубренный клинок

Базовый размер снаряда уменьшен с 0,2 до 0,15 м.

Выброс адреналина

Самоисцеление при нанесении урона от ран уменьшено с 2,5 до 2,25x.

Мауга

Комментарий разработчиков: в последнее время Мауга не очень хорошо показывает себя в матчах, поэтому мы решили немного усилить его, пожалуй, самую вовлекающую в бой способность «Напор».

Напор

Время восстановления сокращено с 6 до 5 сек.

Скорость рывка увеличена на 15%.

Урон



Хандзо

Комментарий разработчиков: изменение «Удара дракона» позволяет наносить урон объектам, таким как барьеры, турели, ловушки и мины. Оно сделает способность полезнее в ситуациях, когда не приходится сражаться с врагами, а еще поможет зачистить поле боя от препятствий.

Лук бури

Время полной зарядки сокращено с 0,87 до 0,80 сек.

Удар дракона

Теперь наносит урон объектам, создаваемым противниками.

Крысавчик

Комментарий разработчиков: мы увеличиваем время восстановления «Фугасной мины», чтобы не так часто возникали ситуации, когда Крысавчик наносит огромный урон за короткое время и получает значительную подвижность.

Фугасная мина

Время восстановления увеличено с 7 до 8 сек.

Жнец

Комментарий разработчиков: поскольку выживаемость Жнеца повысилась благодаря 300 ед. здоровья и уменьшенному времени восстановления «Шага сквозь тень», мы решили ослабить эффект его пассивной способности.

Жатва

Исцеление при нанесении урона уменьшено с 35% до 30%.

Трейсер

Комментарий разработчиков: мы вновь усиливаем Трейсер, так как после недавнего уменьшения урона импульсных пистолетов она стала представлять меньше угрозы для врагов.

Возврат

Время восстановления сокращено с 13 до 12 сек.

Поддержка



Ана

Комментарий разработчиков: мы несколько раз меняли показатель урона в пределах этих значений, потому что от него напрямую зависит, за сколько выстрелов можно убить некоторых героев.

Биотическое ружье

Урон и объем исцеления увеличены с 70 до 75 ед.

Юнона

Комментарий разработчиков: в последнем сезоне Юнона была самым популярным и одним из самых сильных героев поддержки. «Орбитальный луч» также зарекомендовал себя как одна из самых мощных суперспособностей, поэтому этим изменением мы стараемся уменьшить частоту его применения.

Орбитальный луч

Стоимость заряда суперспособности повышена на 10%.

Кирико

Комментарий разработчиков: на Кирико серьезно сказалось уменьшение здоровья до 225 ед. Здоровье и так было одной из слабых сторон героев поддержки, поэтому мы немного уменьшаем время восстановления способностей и оружия, чтобы это сгладить.

Кунай

Время восстановления сокращено с 0,55 до 0,5 сек.

Быстрый шаг

Время восстановления сокращено с 8 до 7 сек.

Талисман защиты

Время восстановления сокращено с 15 до 14 сек.

Ткач Жизни

Комментарий разработчиков: «Хватка жизни» прекрасно подходит для того, чтобы спасать союзников, перемещая их в безопасное место. Однако эта способность также показывает, где они окажутся, из-за чего им могут нанести урон. Мы увеличиваем объем восстанавливаемого здоровья, чтобы такое происходило реже. Мы будем следить за ситуацией на случай, если перестарались с этим изменением.

Хватка жизни

Время восстановления сокращено с 19 до 18 сек.

Объем исцеления увеличен с 50 до 75 ед.

Древо жизни

Задержка перед тем, как дополнительное здоровье начинает убывать вне радиуса действия, увеличена с 2,5 до 6 сек.

Мойра

Комментарий разработчиков: уменьшение здоровья до 225 ед. не так уж сильно повлияло на Мойру, но ей бы не помешало немного больше выживаемости.

Биотическая хватка

Эффективность самоисцеления увеличена с 24 до 30 ед. в сек.

Внесенные исправления



Общее

Исправлена неполадка, из-за которой другие игроки слышали уникальные голосовые эффекты от декоративных предметов.

Поля боя



Королевская трасса

Исправлена неполадка, из-за которой в одном из второстепенных помещений «Королевской трассы» освещение было слишком ярким.

Петра

Исправлена неполадка с ареной «Петра». Теперь она вновь доступна для игры.

Герои



Ана

Уменьшен объем урона и исцеления, необходимый для изменения «Полночного солнца». Для второго уровня — на 40% (с 5000 до 3000 ед.), для третьего (последнего) — на 20% (с 10 000 до 8000).

Раматтра

Исправлена неполадка, из-за которой Раматтра мог применить барьер вновь, если при первом применении его оглушили.

Заря