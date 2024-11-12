Для Overwatch 2 вышло серединное обновление 13 сезона

Разработчики Overwatch 2 выпустили серединное обновление для 13 сезона, в котором внесли ряд изменений в баланс героев, исправили неполадки, а также запустили событие "Overwatch 2: Классика".
Обновление для Overwatch 2 — 12 ноября 2024 г.
Overwatch 2: Классика
Новое трехнедельное событие для новичков и ветеранов Overwatch начинается 12 ноября. Вернитесь к истокам Overwatch: выбирайте героев из оригинального списка, сражайтесь на легендарных полях боя, несите хаос и веселитесь с классическими способностями в матчах 6х6 без ограничений по составу команд.
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Изменения героев
Танки
Кулак Смерти
Комментарий разработчиков: благодаря этому изменению «Реактивного удара» врагов будет проще впечатать в стену, а ситуации, когда они просто скользят по стене, будут возникать реже.
Реактивный удар
- Угол, необходимый для удара о стену, увеличен с 44 до 55 градусов.
Удар метеора
- Стоимость заряда суперспособности уменьшена на 8%.
- Количество восполняемого здоровья в секунду во время нахождения в воздухе увеличено с 75 до 90 ед.
Королева Стервятников
Комментарий разработчиков: хотя Королева Стервятников — не самый популярный герой, сейчас она один из лучших танков в игре. Эти изменения немного ослабят ее самоисцеление, а бросок ножа теперь будет требовать большей меткости.
Зазубренный клинок
- Базовый размер снаряда уменьшен с 0,2 до 0,15 м.
Выброс адреналина
- Самоисцеление при нанесении урона от ран уменьшено с 2,5 до 2,25x.
Мауга
Комментарий разработчиков: в последнее время Мауга не очень хорошо показывает себя в матчах, поэтому мы решили немного усилить его, пожалуй, самую вовлекающую в бой способность «Напор».
Напор
- Время восстановления сокращено с 6 до 5 сек.
- Скорость рывка увеличена на 15%.
Урон
Хандзо
Комментарий разработчиков: изменение «Удара дракона» позволяет наносить урон объектам, таким как барьеры, турели, ловушки и мины. Оно сделает способность полезнее в ситуациях, когда не приходится сражаться с врагами, а еще поможет зачистить поле боя от препятствий.
Лук бури
- Время полной зарядки сокращено с 0,87 до 0,80 сек.
Удар дракона
- Теперь наносит урон объектам, создаваемым противниками.
Крысавчик
Комментарий разработчиков: мы увеличиваем время восстановления «Фугасной мины», чтобы не так часто возникали ситуации, когда Крысавчик наносит огромный урон за короткое время и получает значительную подвижность.
Фугасная мина
- Время восстановления увеличено с 7 до 8 сек.
Жнец
Комментарий разработчиков: поскольку выживаемость Жнеца повысилась благодаря 300 ед. здоровья и уменьшенному времени восстановления «Шага сквозь тень», мы решили ослабить эффект его пассивной способности.
Жатва
- Исцеление при нанесении урона уменьшено с 35% до 30%.
Трейсер
Комментарий разработчиков: мы вновь усиливаем Трейсер, так как после недавнего уменьшения урона импульсных пистолетов она стала представлять меньше угрозы для врагов.
Возврат
- Время восстановления сокращено с 13 до 12 сек.
Поддержка
Ана
Комментарий разработчиков: мы несколько раз меняли показатель урона в пределах этих значений, потому что от него напрямую зависит, за сколько выстрелов можно убить некоторых героев.
Биотическое ружье
- Урон и объем исцеления увеличены с 70 до 75 ед.
Юнона
Комментарий разработчиков: в последнем сезоне Юнона была самым популярным и одним из самых сильных героев поддержки. «Орбитальный луч» также зарекомендовал себя как одна из самых мощных суперспособностей, поэтому этим изменением мы стараемся уменьшить частоту его применения.
Орбитальный луч
- Стоимость заряда суперспособности повышена на 10%.
Кирико
Комментарий разработчиков: на Кирико серьезно сказалось уменьшение здоровья до 225 ед. Здоровье и так было одной из слабых сторон героев поддержки, поэтому мы немного уменьшаем время восстановления способностей и оружия, чтобы это сгладить.
Кунай
- Время восстановления сокращено с 0,55 до 0,5 сек.
Быстрый шаг
- Время восстановления сокращено с 8 до 7 сек.
Талисман защиты
- Время восстановления сокращено с 15 до 14 сек.
Ткач Жизни
Комментарий разработчиков: «Хватка жизни» прекрасно подходит для того, чтобы спасать союзников, перемещая их в безопасное место. Однако эта способность также показывает, где они окажутся, из-за чего им могут нанести урон. Мы увеличиваем объем восстанавливаемого здоровья, чтобы такое происходило реже. Мы будем следить за ситуацией на случай, если перестарались с этим изменением.
Хватка жизни
- Время восстановления сокращено с 19 до 18 сек.
- Объем исцеления увеличен с 50 до 75 ед.
Древо жизни
- Задержка перед тем, как дополнительное здоровье начинает убывать вне радиуса действия, увеличена с 2,5 до 6 сек.
Мойра
Комментарий разработчиков: уменьшение здоровья до 225 ед. не так уж сильно повлияло на Мойру, но ей бы не помешало немного больше выживаемости.
Биотическая хватка
- Эффективность самоисцеления увеличена с 24 до 30 ед. в сек.
Внесенные исправления
Общее
- Исправлена неполадка, из-за которой другие игроки слышали уникальные голосовые эффекты от декоративных предметов.
Поля боя
Королевская трасса
- Исправлена неполадка, из-за которой в одном из второстепенных помещений «Королевской трассы» освещение было слишком ярким.
Петра
- Исправлена неполадка с ареной «Петра». Теперь она вновь доступна для игры.
Герои
Ана
- Уменьшен объем урона и исцеления, необходимый для изменения «Полночного солнца». Для второго уровня — на 40% (с 5000 до 3000 ед.), для третьего (последнего) — на 20% (с 10 000 до 8000).
Раматтра
- Исправлена неполадка, из-за которой Раматтра мог применить барьер вновь, если при первом применении его оглушили.
Заря
- Исправлена редкая неполадка, из-за которой Заря могла избежать получения урона, если Райнхардт впечатал ее в стену.