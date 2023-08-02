До конца 5-го сезона в Overwatch 2 будет действовать удвоенный опыт

С некоторой периодичностью разработчики Overwatch 2 увеличивают получаемый игроками опыт боевого пропуска. Акция обычно бывает приурочена к проведению внутриигровых событий, праздникам или обусловлена необходимостью улучшить статистику перед квартальным отчетом Activision Blizzard.

Прибавка к экспе будет действовать до конца этого сезона (он закончится 10 августа в 21:00 МСК) Удвоенный опыт дается только за завершение матча. Прибавки к опыту за испытания, игру на востребованной роли или репутацию нет.