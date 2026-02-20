Двойной опыт на этих выходных и 5 бесплатных контейнеров за вход в Overwatch до 23 февраля

Чуть больше недели назад в Overwatch состоялся запуск сезона "Правления Когтя", который был очень тепло принят игроками.

Разработчики решили отблагодарить игроков за поддержку объявив, что с сегодняшнего дня и до 23 февраля в игре будет действовать бонус двойного опыта. Об этом разработчики сообщили на своих страничках в социальных сетях.

Бонус 100% опыта будет начисляться за участие в любых матчах. Кроме того, если вы зайдете в игру в течении этого времени, то получите 5 халявных контейнеров обычного качества.

Напоминаем вам, что в новом сезоне в игре появилось целый 5 новых героев, новый ивент под названием "Talon", улучшенное меню игры, улучшения для соревновательной игры и многое другое.