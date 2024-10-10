Джейсон Шрайер поделился несколькими интересными моментами связанными с разработкой Overwatch 2

На днях Джейсона Шрайера опубликовал книгу "Play Nice", в которой он побеседовал с более чем 300 бывших и нынешних сотрудников Blizzard. Выписали некторые моменты связанные с Overwatch 2.

Бывшие сотрудники Blizzard вспоминают, что Котик и операционный директор Томас Типпл постоянно давили на них и говорили, что те «не извлекают достаточно выгоды из франшиз». Котик также не понимал, зачем в компании так много людей, не связанных напрямую с разработкой игр — например, в техподдержке и отделе синематиков.

Финансисты Activision, приглашенные в компанию Бобби Котиком, пришли из других отраслей и были плохо знакомы с видеоиграми. Эти люди постоянно донимали разработчиков вопросами, типа «Почему в Overwatch не продают героев и карты?».

В разработке находится какая-то «крупная фишка» для Overwatch 2. На это указывает вакансия: Blizzard ищут человека, который будет отвечать за ажиотаж и вовлеченность игроков с выходом этой новинки.

Overwatch 2 вышла неготовой - это признал один из разработчиков игры. «Все говорили: "И вы 6 лет работали над этим?" Нет, над этим мы работали один год. Всё остальное время мы занимались PvE, — анонимно поделился разработчик Overwatch 2. — Нам говорили, что игра выглядит сырой, неготовой. Ну, такой она и была».

BMW мог стать спонсором Overwatch и её киберспортивной лиги. Разработчикам предлагали добавить машину от BMW в игру, но они отказались.