Джон Сина призывает дать отпор Нуль-Сектору в новом трейлере "Overwatch 2: Invasion"

Примерно неделю назад разработчики Overwatch 2 расплодили на трансляциях зарубежный контент-мейкеров загадочный тизер, в котором фигурировал некий незнакомец в плаще с капюшоном. Сегодня стало известно, что этим незнакомцем оказался знаменитый рестлер и актер Джон Сина.
В коротком тизере Джон Сина призывает игроков дать отпор Нуль-Сектору в грядущих PvP-миссиях "Overwatch 2: Invasion".
Герои, мир под угрозой, и только от вас зависит, сможете ли вы остановить вторжение сил Нуль-сектора. Загадочный Джон Сина ворвался на прямые трансляции сообщества и попросил всех нас откликнуться на зов и подготовиться к борьбе со вторжением в Overwatch 2. Мир рассчитывает на вас.
Несколько кадров со съёмочной площадки рекламного ролика:
Напоминаем вам, что с запуском 6-го сезона в игре появится новый герой, новые режимы, PvE-миссии и прочие новинки. Старт сезона состоится 10 августа в 21:00 по MCK.
Продался псина
А ведь он даже не знает какую какаху рекламирует.
В StarCraft 2 Heart of the swarm была миссия с нуль-зоной, а тут нуль-сектор, копипаста, однако