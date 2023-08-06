Джон Сина призывает дать отпор Нуль-Сектору в новом трейлере "Overwatch 2: Invasion" ©

Примерно неделю назад разработчики Overwatch 2 расплодили на трансляциях зарубежный контент-мейкеров загадочный тизер, в котором фигурировал некий незнакомец в плаще с капюшоном. Сегодня стало известно, что этим незнакомцем оказался знаменитый рестлер и актер Джон Сина.

В коротком тизере Джон Сина призывает игроков дать отпор Нуль-Сектору в грядущих PvP-миссиях "Overwatch 2: Invasion".

Герои, мир под угрозой, и только от вас зависит, сможете ли вы остановить вторжение сил Нуль-сектора. Загадочный Джон Сина ворвался на прямые трансляции сообщества и попросил всех нас откликнуться на зов и подготовиться к борьбе со вторжением в Overwatch 2. Мир рассчитывает на вас.

Несколько кадров со съёмочной площадки рекламного ролика:

Напоминаем вам, что с запуском 6-го сезона в игре появится новый герой, новые режимы, PvE-миссии и прочие новинки. Старт сезона состоится 10 августа в 21:00 по MCK.