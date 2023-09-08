Гейм-директор Overwatch 2 рассказал о планах на изменения Соревновательной игры

На официальном сайте игры появился свежий блог от разработчиков, где гейм-директор Аарон Келлер немного рассказал о планах на изменения Соревновательной игры.
Основная выжимка из этого блога:
- Информация о рейтинге станет более прозрачной — а именно данные о том, как меняется ваш ранг. Сейчас игроки могут сделать 5 побед и потерпеть 2 поражения, а при следующем обновлении ранга получить понижение, а не повышение. Такое случается из-за убывания MMR, которое возникает когда игрок часто играет на одной роли (например, дд). Пока вы много играете на одной роли, MMR других ролей начинает убывает из-за неактивности. Внутреннее убывание может быть таким сильным, что оно сказывается на результатах обновления ранга — вот только в игре всей этой информации нет. Разработчики постараются исправить это затруднение и лучше показывать ваш прогресс в рейтинге.
- Blizzard пока не решили, будут ли они возвращать старую систему измерения рейтинга или нет.
- Разработчики активно обсуждают ситуацию из игроками из топ-500. Они признают, что игрокам из этой категории легче подниматься по таблице лидеров в начале сезона, чем тем, кто начал играть позже. А еще у игроков из топ-500 часто бывают проблемы с подбором честных матчей и долгим поиском игры. Работа над проблемами игроков топ-500 пока в долгосрочных планах.
- Проблему с отображением убывания MMR планируют решить в ближайшее время. Остальные затруднения Соревновательной игры собираются исправить в начале следующего года.
Cхерали?
Делаешь 5:0, но из-за нежелания играть на других ролях тебя за это понижают, а не повышают в виду идеального винрейта для апа?
С кем? С одним саудитом, который в прошлом сезоне первые двадцать мест держал на разных аккаунтах имея при этом всего по 40-50 побед?
Естественно, "лять, у них проблемы с поиском. Все смурфят подымая голые аккаунты до ГМа и забывают о них. С кем там играть-то? С мёртвыми аккаунтами?
Откровенно дурацкое решение, но видимо онлайн падает и близы нашли решение молодцы. Интересно как же так вышло, что онлайн падает во многих ваших проектах близзард может перестанете терять свою фанбазу и что-то предпримете, а?