Геймплейный трейлер коллаборации Overwatch 2 x Transformers

В Overwatch 2 началось событие-коллаборация "Overwatch 2 х Transformers", и в честь этого события разработчики опубликовали его геймплейный трейлер.
Во время этого события игроки смогут приобрести в магазине предметов новые тематические товары, а также получить дополнительный опыт за выполнение не сложных заданий для прокачки боевого пропуска.
- Набор Райнхардта «Оптимус Прайм» (2500);
- Набор Иллари «Арси» (2500);
- Набор Бастиона «Бамблби» (2500);
- Набор Раматтры «Мегатрон» (2500);
- Меганабор «Трансформеры» (5900): содержимое всех наборов коллаборации.
Также разработчики обьявили кратковременную акцию, в которой вы сможете купить наборы монет Overwatch со скидками вплоть до 50%. Событие продлится до 23 июля.
Я думал будет коллаборация с Overwatch 2.
Мегатрон вообще на себя не похож.
в место иллари должна была быть 100% Эхо