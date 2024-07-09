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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 494 оценки

Геймплейный трейлер коллаборации Overwatch 2 x Transformers

Solstice
Новости

В Overwatch 2 началось событие-коллаборация "Overwatch 2 х Transformers", и в честь этого события разработчики опубликовали его геймплейный трейлер.

Во время этого события игроки смогут приобрести в магазине предметов новые тематические товары, а также получить дополнительный опыт за выполнение не сложных заданий для прокачки боевого пропуска.

  • Набор Райнхардта «Оптимус Прайм» (2500);
  • Набор Иллари «Арси» (2500);
  • Набор Бастиона «Бамблби» (2500);
  • Набор Раматтры «Мегатрон» (2500);
  • Меганабор «Трансформеры» (5900): содержимое всех наборов коллаборации.

Также разработчики обьявили кратковременную акцию, в которой вы сможете купить наборы монет Overwatch со скидками вплоть до 50%. Событие продлится до 23 июля.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
bysaturn

Я думал будет коллаборация с Overwatch 2.

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AttractiveValko

Мегатрон вообще на себя не похож.

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TheCalvariam

в место иллари должна была быть 100% Эхо

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