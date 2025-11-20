Геймплейный трейлер нового героя Overwatch 2 - Вендетты

Разработчики Overwatch 2 опубликовали трейлер игрового процесса за нового, уже 45 по счету героя игры, которым стала Вендетта - отважная гладиаторша-волчица.

Вендетта станет доступна в игре с запуском 20 сезона в декабре, но перед этим разработчики проведут публичное тестирования нового героя, которое пройдет с 26 ноября по 1 декабря.

Думаешь, сможешь убежать от волка? Это так мило. Представляем Вендетту – первого в Overwatch героя-бойца ближнего боя! С огромным мечом Палатиновый Клык в руках и молниеносной скоростью передвижения Вендетта доминирует в ближнем бою благодаря грубой силе и беспрецедентной точности.

Разработчики опубликовали описание умений Вендетты:

«Защитная стойка» — Вендетта совершает блок мечом, уменьшая получаемый фронтальный урон и отражая атаки ближнего боя. Поглощение урона расходует энергию;

«Летящий удар» — бросает меч в направлении взгляда, а затем подлетает к нему.

«Вихрь» — совершает рывок вперёд, нанося круговой удар мечом.

• «Рассекающая проекция» — доступна пока активна «Защитная стойка». «Раскалывающий клинок» (суперспособность) — пробивает большинство видов защиты. Наносит огромный урон врагам перед собой.

«Штурм» (пассивный навык) — наносите урон врагам, чтобы увеличить свою скорость атаки и передвижения.

Таланты

Малые таланты

«Вытягивающий удар» — удар сверху (overhead strike) даёт 30% вампиризма.

«Неумолимость» — эффект «Штурма» может суммироваться до 3 раз, повышая скорость атаки на 5% и скорость передвижения на 4% за заряд.

Высшие таланты