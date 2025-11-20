Геймплейный трейлер нового героя Overwatch 2 - Вендетты

Разработчики Overwatch 2 опубликовали трейлер игрового процесса за нового, уже 45 по счету героя игры, которым стала Вендетта - отважная гладиаторша-волчица.
Вендетта станет доступна в игре с запуском 20 сезона в декабре, но перед этим разработчики проведут публичное тестирования нового героя, которое пройдет с 26 ноября по 1 декабря.
Думаешь, сможешь убежать от волка? Это так мило. Представляем Вендетту – первого в Overwatch героя-бойца ближнего боя! С огромным мечом Палатиновый Клык в руках и молниеносной скоростью передвижения Вендетта доминирует в ближнем бою благодаря грубой силе и беспрецедентной точности.
Разработчики опубликовали описание умений Вендетты:
- «Защитная стойка» — Вендетта совершает блок мечом, уменьшая получаемый фронтальный урон и отражая атаки ближнего боя. Поглощение урона расходует энергию;
- «Летящий удар» — бросает меч в направлении взгляда, а затем подлетает к нему.
- «Вихрь» — совершает рывок вперёд, нанося круговой удар мечом.
• «Рассекающая проекция» — доступна пока активна «Защитная стойка».
- «Раскалывающий клинок» (суперспособность) — пробивает большинство видов защиты. Наносит огромный урон врагам перед собой.
- «Штурм» (пассивный навык) — наносите урон врагам, чтобы увеличить свою скорость атаки и передвижения.
Таланты
Малые таланты
- «Вытягивающий удар» — удар сверху (overhead strike) даёт 30% вампиризма.
- «Неумолимость» — эффект «Штурма» может суммироваться до 3 раз, повышая скорость атаки на 5% и скорость передвижения на 4% за заряд.
Высшие таланты
- «Быстрое отмщение» — последний враг, который вас добил, становится вашей жертвой. Убийство жертвы дает 125 доп. здоровья и перезаряжает способности.
- «Яростная буря» — «Вихрь» вращает вас дольше, бьёт ещё
3 раза, наносят 40 урона по большой области.
