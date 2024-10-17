Геймплейный трейлер события-коллаборации Overwatch 2 и аниме "Моя геройская академия"

Разработчики Overwatch 2 опубликовали свежий трейлер запланированной коллаборации с аниме "Моя геройская академия". В новом ролике были продемонстрированы герои игры в обликах известных персонажей этого аниме. Напоминаем вам, что событие стартует в игре уже сегодня и продлится до 30 октября.

Пришла пора стать героем или злодеем, как было предначертано.



Борьба между добром и злом продолжается в "Overwatch 2 x My Hero Academia". Выходите на поле боя вместе с Трейсер в образе Деку, Райнхардтом в образе Всемогущего, Юноной в образе Уравити, Кирико в образе Химико Тоги и Жнецом в образе Томуры Шигараки.



Приобретите мегакомплект, чтобы получить все пять легендарных обликов и еще больше эксклюзивных декоративных предметов, вдохновленных "My Hero Academia".

Overwatch 2 доступна на РС, Xbox One, Xbox Series S/X, PlayStation 4/5 и Nintendo Switch.