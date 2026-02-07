Голосом Реактивной Кисы в Overwatch станет Дженнифер Хейл, известная по роли Командира Шепард в Mass Effect

За милыми мяуканьями нового героя Overwatch, кошки с реактивным ранцем (в русской версии Реактивная Киса), скрывается один из самых титулованных голосов в игровой индустрии. Blizzard подтвердила, что ее озвучивает Дженнифер Хейл - легендарная актриса, известная по роли Командира Шепард в серии Mass Effect.

Информация была раскрыта на прошлой неделе в штаб-квартире компании во время презентации пяти новых героев, которые выйдут в игре уже 10 февраля. Примечательно, что Хейл уже озвучивает другого героя Overwatch - ковбойшу Эш, добавленную в игру в ноябре 2018 года.

Реактивная Киса - герой, о котором ходили слухи практически с момента выхода первой части. Ее уникальная способность - переносить других персонажей по воздуху, как союзников, так и противников. По словам журналистов, опробовавших героя, она невероятно маневренная, быстрая и обладает полезными исцеляющими способностями для поддержки атакующих союзников.