Художник Overwatch 2 ответил на критику, что новая героиня красивая и стройная и создана лишь для продажи скинов

Старший художник по персонажам Overwatch 2 Брайан Бедфорд вступился за внешний вид новой героини Вендетты, которую он создал с нуля. После раскрытия персонажа некоторые игроки в соцсетях стали критиковать, что она слишком смазливая на лицо, без шрамов или изъянов, подобающих воительнице, со стройной фигурой как песочные часы.

Нет шрамов, нет изъянов, просто ещё одна героиня с фигурой "песочные часы", созданная для продажи скинов.

Критики стали выкладывать исправленные версии Вендетты, корректируя ее внешний вид и делая ее более уродливой.

Бедфорд, художник Blizzard, работавший над моделью Вендетты, ответил на критику:

Хм, фигура "песочные часы"? В основе ее анатомии лежат референсы с великолепными атлетами и тяжелоатлетами - я хотел создать ловкий, подвижный облик бойца-одиночки, закаленного в боях на арене. Или вы надеялись на другой архетип?



Даже не знаю, как относиться к людям, которые пытаются "исправить" твое творчество... ну, пускай продолжают, если им это нравится.

Бедфорд также ответил на критику того, что героиню якобы скопировали с Мэджик из Marvel Rivals:

Сегодня я узнал, что в Marvel изобрели огромный меч! Потрясающе!

Вы вообще играли за нее? Советую попробовать, и вы увидите, что геймплей Вендетты сильно отличается от ее коллеги с мечом.

Вендетта - первая в истории игры героиня ближнего боя, вооруженная большим мечом. Она появилась в тестовом режиме 26 ноября и доступна для пробного использования до 1 декабря.