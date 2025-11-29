ЧАТ ИГРЫ
Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 586 оценок

Художник Overwatch 2 ответил на критику, что новая героиня красивая и стройная и создана лишь для продажи скинов

2BLaraSex 2BLaraSex

Старший художник по персонажам Overwatch 2 Брайан Бедфорд вступился за внешний вид новой героини Вендетты, которую он создал с нуля. После раскрытия персонажа некоторые игроки в соцсетях стали критиковать, что она слишком смазливая на лицо, без шрамов или изъянов, подобающих воительнице, со стройной фигурой как песочные часы.

Нет шрамов, нет изъянов, просто ещё одна героиня с фигурой "песочные часы", созданная для продажи скинов.

Критики стали выкладывать исправленные версии Вендетты, корректируя ее внешний вид и делая ее более уродливой.

Бедфорд, художник Blizzard, работавший над моделью Вендетты, ответил на критику:

Хм, фигура "песочные часы"? В основе ее анатомии лежат референсы с великолепными атлетами и тяжелоатлетами - я хотел создать ловкий, подвижный облик бойца-одиночки, закаленного в боях на арене. Или вы надеялись на другой архетип?

Даже не знаю, как относиться к людям, которые пытаются "исправить" твое творчество... ну, пускай продолжают, если им это нравится.

Бедфорд также ответил на критику того, что героиню якобы скопировали с Мэджик из Marvel Rivals:

Сегодня я узнал, что в Marvel изобрели огромный меч! Потрясающе!
Вы вообще играли за нее? Советую попробовать, и вы увидите, что геймплей Вендетты сильно отличается от ее коллеги с мечом.

Вендетта - первая в истории игры героиня ближнего боя, вооруженная большим мечом. Она появилась в тестовом режиме 26 ноября и доступна для пробного использования до 1 декабря.

35
21
Комментарии:  21
BatMAXimusDM

Фиксед блэт, фиксед. Какие же эти радужные нелюди конченные.

11
Costollom
Почему только для продажи скинов? А как же порно?..

10
ant 36436

Хорошая тема для боевого пропуска. Онлайн подскочит в небеса.

DezkQ

Ну теперь всё ясно, какая аудитория осталась в него играть ) и почему он полностью слит )

7
sch_mn9

Опять 150кг+ бабы бунтуют против "навязывания нереалистичных стандартов красоты"

7
SexualHarassmentPanda

Толстухи опять негодуют )

6
AndreyStalker

Ахахаха отличный закуп подсосов. В каком месте она красивая? для каких скинов? Я слышал лично один хейт в сторону этого персонажа. Что это очередная муже-баба. Сильная и независимая.

4
enigmahas

Она очень красивая, что кровь из глаз.

4
Игнатий Лапкин

Она создана для жёсткого порева с толпой негров 🥵

3
bohdan2015

Подделка, а не герой(

3
Добрый Буржуй

Так это суть всех супергероев.

ant 36436

У неё мышцы спины как у Шварца. В принципе калека, чем они недовольны, всё по госту.

2
