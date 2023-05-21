Игравшие без доната в Overwatch 2 с момента релиза, только сейчас могут позволить себе один легендарный скин

Поклонники Overwatch 2 никогда не были особенно довольны ценами на косметику в магазине игры, и некоторые заметили, что тем, кто не донатил и фармил монеты каждый день, с момента релиза игра 8 месяцев спустя, только сейчас могут себе позволить купить один легендарный скин.
Overwatch 2 является условно-бесплатной игрой с момента ее запуска в октябре, в отличие от своей предшественницы, которая была разовой покупкой и предлагала необязательные лутбоксы через микротранзакции. Хотя статус игры как free-to-play, несомненно, привлек множество новых игроков в Overwatch 2 с момента выхода игры, некоторые из наиболее значительных жалоб на сиквел критикуют цены на косметику в магазине игры. Многие из доступных легендарных наборов стоят до 2000 монет каждый, или около $20 в реальных деньгах. Хотя в оригинальной Overwatch лутбоксы можно было получить бесплатно, их отсутствие в сиквеле оставляет фанатам мало возможностей для получения скинов, кроме как просто заплатить.
С момента выхода Overwatch 2 небольшое количество монет можно было получить бесплатно с помощью еженедельных заданий, однако суммы, заработанные таким способом, крайне малы. Настолько, что игроки обнаружили, что те, кто полагается на этот способ получения монет, только сейчас смогут собрать достаточно для покупки одного легендарного скина в магазине игры, если они выполнили все еженедельные задания с момента запуска игры - спустя целых восемь месяцев после ее выхода. Этим довольно неожиданным сообщением поделился пользователь Proto_VI в Твиттере, и вскоре после этого оно привлекло внимание сообщества в соцсетях.
Цены на скины в Overwatch 2 постоянно вызывают нарекания с момента выхода игры, хотя Blizzard мало что сделала для того, чтобы снизить эти цены или сделать косметику более доступной для игроков другими способами. Фанаты уже давно предлагают разработчикам свои варианты того, как сделать еженедельные задания более полезными, ведь сбор скинов был важнейшей частью оригинальной Overwatch в глазах многих игроков. Хотя кредиты, предлагаемые в недавних боевых пропусках, стали небольшим шагом вперед, игроки по-прежнему зарабатывают скины гораздо медленнее, чем в оригинальной игре.
а вы как хотели? "fremium"-игры так устроены. одна замануха)
Как будто раньше скины бесплатно выдавали. Ровно тоже самое - покупай ящики чтобы выбить нужный скин либо задроть в игре чтобы надрочить себе ящиков, при этом не факт, что нужный скин тебе выпадет.
У близов нет ни одной премиум игры.)
а кто говорит про "раньше"? "Fremium" всегда одинаково работала на эксплуатации хомяков. но на играх полностью фри-ту-плейных доходит до абсурда. фтп-огрызок не всегда и игрой-то можно назвать.
А овер тут причём? Играй себе хоть усрись, никаких ограничений.
Скины раньше падали с лутбоксов ОООООООЧЕНЬ часто.
Прям не слыханная щедрость (в скобочках нет)
А в Paladins можно купить целый батл пасс за кристаллы из предыдущего + бонус за вход.
там еще что-то обновляют? мне она нравилась.
Чем быстрее игроки покинут эту помойку, тем быстрее игра придёт в норму или умрёт.
Скин Коула Кэссиди? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Короче, пора переходить в Paladins))
Хейтеры лутбоксов пососали жирный хер.
Ну и убожество, конечно) Раньше тебе надо было просто играть, особо не напрягаясь и открывать ящики, из которых можно было получить много скинов, в том числе, и немало легендарных.
Играйте в игру, а не в скины, малолетки опять негодую из за скинчиков!
Не неси чепуху. В многопользовательских играх скины играют роль не меньшую, чем геймплей.
А т.е. визуальное наполнение игры - это не часть игры, по твоему? Или как?
Я же и говорю, малолетки негодуют по скинчикам, для них это на равне с геймплеем!
Тоесть в шутере от первого лица вообще похрен какой у тебя скин, когда ты видишь его в меню между катками, говорю тебе как игрок в Варзону и Батлфиелд, абсолютно похрен в каком скине меня видят другие игроки, правда в этих играх и больных малолеток крайне мало, на оружие бесплатных скинов вообще дохрена и там и там!
Малолетки и такие как ты "нетакиекаквсе" негодуют, что за скинчики нужно платить.