Игравшие без доната в Overwatch 2 с момента релиза, только сейчас могут позволить себе один легендарный скин ©

Поклонники Overwatch 2 никогда не были особенно довольны ценами на косметику в магазине игры, и некоторые заметили, что тем, кто не донатил и фармил монеты каждый день, с момента релиза игра 8 месяцев спустя, только сейчас могут себе позволить купить один легендарный скин.

Overwatch 2 является условно-бесплатной игрой с момента ее запуска в октябре, в отличие от своей предшественницы, которая была разовой покупкой и предлагала необязательные лутбоксы через микротранзакции. Хотя статус игры как free-to-play, несомненно, привлек множество новых игроков в Overwatch 2 с момента выхода игры, некоторые из наиболее значительных жалоб на сиквел критикуют цены на косметику в магазине игры. Многие из доступных легендарных наборов стоят до 2000 монет каждый, или около $20 в реальных деньгах. Хотя в оригинальной Overwatch лутбоксы можно было получить бесплатно, их отсутствие в сиквеле оставляет фанатам мало возможностей для получения скинов, кроме как просто заплатить.

С момента выхода Overwatch 2 небольшое количество монет можно было получить бесплатно с помощью еженедельных заданий, однако суммы, заработанные таким способом, крайне малы. Настолько, что игроки обнаружили, что те, кто полагается на этот способ получения монет, только сейчас смогут собрать достаточно для покупки одного легендарного скина в магазине игры, если они выполнили все еженедельные задания с момента запуска игры - спустя целых восемь месяцев после ее выхода. Этим довольно неожиданным сообщением поделился пользователь Proto_VI в Твиттере, и вскоре после этого оно привлекло внимание сообщества в соцсетях.

Цены на скины в Overwatch 2 постоянно вызывают нарекания с момента выхода игры, хотя Blizzard мало что сделала для того, чтобы снизить эти цены или сделать косметику более доступной для игроков другими способами. Фанаты уже давно предлагают разработчикам свои варианты того, как сделать еженедельные задания более полезными, ведь сбор скинов был важнейшей частью оригинальной Overwatch в глазах многих игроков. Хотя кредиты, предлагаемые в недавних боевых пропусках, стали небольшим шагом вперед, игроки по-прежнему зарабатывают скины гораздо медленнее, чем в оригинальной игре.