Игрок Overwatch 2 вернул старый формат 6 на 6 в "Мастерской" для тех, кто скучает по первому Overwatch

Игрок ecksdee4643 частично воссоздал старую версию игры в кастомках. В нем вас ждут старые значения хп/брони/щитов и барьеров, прежняя скорость зарядки ульты, а также старые механики некоторых героев (например, барьеров Зари и Удара щитом Бригитты).

В текущей версии кастомки убрана пассивка танков, а в будущей не будет и пассивки саппортов, а также появится старая граната Кэссиди и саморемонт Бастиона.

Основная версия: KHTG0

Версия в разработке: ESMXJ

Где вводить код: заходите в Своя игра > Создать > Настройки > под надписью «Список правил» кнопка «Импортировать код».