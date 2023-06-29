Игрок Overwatch 2 вернул старый формат 6 на 6 в "Мастерской" для тех, кто скучает по первому Overwatch

Игрок ecksdee4643 частично воссоздал старую версию игры в кастомках. В нем вас ждут старые значения хп/брони/щитов и барьеров, прежняя скорость зарядки ульты, а также старые механики некоторых героев (например, барьеров Зари и Удара щитом Бригитты).
В текущей версии кастомки убрана пассивка танков, а в будущей не будет и пассивки саппортов, а также появится старая граната Кэссиди и саморемонт Бастиона.
Основная версия: KHTG0
Версия в разработке: ESMXJ
Где вводить код: заходите в Своя игра > Создать > Настройки > под надписью «Список правил» кнопка «Импортировать код».
Любителям всю катку долбится в щит понравится.