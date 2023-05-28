Игрок Overwatch 2 замечает забавную деталь в популярном скине Мэй ©

Игрок Overwatch 2 заметил интересную деталь в одном из скинов Мэй "Пижама", а именно то, что она не может сделать в нем знак мира.



На неспособность Мэй сделать знак мира, в данном скине, указал sagiyy в своем сообщении на Reddit. На скрине видно, что из-за варежек, которые Мэй носит в этом скине, она не может поднять два пальца, чтобы изобразить знак мира. Является ли это ошибкой или недоработкой разработчиков Overwatch 2, пока неизвестно.

Тот факт, что эта деталь с пижамой до сих пор оставалась без внимания, довольно странен, учитывая популярность данного скина и то, как много игроков его используют. В то же время наличие этой детали может быть намеренным со стороны разработчиков, чтобы придать скину дополнительную точность. Ведь это не единственный случай, когда подобные детали были добавлены в скин. Например, новый скин Райнхардта "Картон" сопровождается измененными звуковыми эффектами движения, чтобы соответствовать теме скина.