Overwatch 2 04.10.2022
4.1 314 оценок

Игрок Overwatch 2 замечает забавную деталь в популярном скине Мэй

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Procy_on
Новости

Игрок Overwatch 2 заметил интересную деталь в одном из скинов Мэй "Пижама", а именно то, что она не может сделать в нем знак мира.

На неспособность Мэй сделать знак мира, в данном скине, указал sagiyy в своем сообщении на Reddit. На скрине видно, что из-за варежек, которые Мэй носит в этом скине, она не может поднять два пальца, чтобы изобразить знак мира. Является ли это ошибкой или недоработкой разработчиков Overwatch 2, пока неизвестно.

Тот факт, что эта деталь с пижамой до сих пор оставалась без внимания, довольно странен, учитывая популярность данного скина и то, как много игроков его используют. В то же время наличие этой детали может быть намеренным со стороны разработчиков, чтобы придать скину дополнительную точность. Ведь это не единственный случай, когда подобные детали были добавлены в скин. Например, новый скин Райнхардта "Картон" сопровождается измененными звуковыми эффектами движения, чтобы соответствовать теме скина.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Иван Пиво

Кайфно что есть возможность в нее играть. С нуля новые акки вроде не получается заводить.

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Xrona66

Почему же. Регистрируешься указывая Казахстан а не РФ, а телефон так же через +7 и спокойно играешь. Буквально вчера зарегался так ибо старый ак утерян.

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Limgrave

получается

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