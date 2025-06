Игрока в Overwatch забанили за призывы к командной игре, которые поддержка сочла токсичными

Один из игроков в Overwatch поделился в сети своей историей о временной блокировке аккаунта, вызвавшей обсуждения в сообществе. После обращения в службу поддержки с апелляцией он получил подробный ответ с перечислением сообщений, которые были расценены как "токсичное поведение".

Согласно опубликованному скриншоту ответа гейм-мастера, причиной блокировки стали конкретные фразы, написанные в игровом чате. В список недопустимых попали призывы к командной работе и координации, такие как "why didn't group up?" (почему не сгруппировались?), "WAIT FOR YOUR TEAM" (дождись свою команду), "AND STOP FEEDING" (и хватит фидить) и "AND FOCUS ROBOT FFS" (и сфокусируйтесь на роботе, ради всего святого). Также в качестве примера токсичности были приведены фразы на русском языке: "господи как я устал от этих чудиков" и "чел просто заходит, фидит, и потом ливает".

Сам игрок рассказал, что его сообщения были реакцией на действия союзного танка, который, по его словам, намеренно портил игру, а затем и вовсе покинул матч, чем обрёк команду на поражение. Пользователь остался в недоумении, почему наказание последовало в его адрес за эмоциональные, но по сути верные замечания, в то время как поведение игрока, испортившего матч для четверых, осталось без внимания модерации.