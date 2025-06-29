Игрока в Overwatch забанили за призывы к командной игре, которые поддержка сочла токсичными

Один из игроков в Overwatch поделился в сети своей историей о временной блокировке аккаунта, вызвавшей обсуждения в сообществе. После обращения в службу поддержки с апелляцией он получил подробный ответ с перечислением сообщений, которые были расценены как "токсичное поведение".
Согласно опубликованному скриншоту ответа гейм-мастера, причиной блокировки стали конкретные фразы, написанные в игровом чате. В список недопустимых попали призывы к командной работе и координации, такие как "why didn't group up?" (почему не сгруппировались?), "WAIT FOR YOUR TEAM" (дождись свою команду), "AND STOP FEEDING" (и хватит фидить) и "AND FOCUS ROBOT FFS" (и сфокусируйтесь на роботе, ради всего святого). Также в качестве примера токсичности были приведены фразы на русском языке: "господи как я устал от этих чудиков" и "чел просто заходит, фидит, и потом ливает".
Сам игрок рассказал, что его сообщения были реакцией на действия союзного танка, который, по его словам, намеренно портил игру, а затем и вовсе покинул матч, чем обрёк команду на поражение. Пользователь остался в недоумении, почему наказание последовало в его адрес за эмоциональные, но по сути верные замечания, в то время как поведение игрока, испортившего матч для четверых, осталось без внимания модерации.
В сессионках нынче нужно с отключённым чатом играть, если без своей команды. Иначе или слушать/читать беспрестанный срач, либо словить бан за... да за что угодно, в общем-то. Можно вообще за абсолютно обтекаемые и нейтральные формулировки отлететь.
Совсем чокнулись со своей борьбой, походу скоро придется общаться в стиле "сударь будьте добры похилить меня"
Не прокатит) Жаль, найти не могу, где-то уже была история про чела, написавшего в чат чуть ли не "привет" и получившего блок за "токсичное поведение".
И все равно найдется кто-нибудь, кто ущемится. Какие же они там, за бугром, мягкотелые.
Знаешь, ещё пару лет сказал бы, что гонишь и не могло такого произойти, но сейчас...
Близы давно банят за чат, что не напишешь кто нибудь да оскорбится
Так там с конца 2016 года перманентно банят за "GG WP" в чате. Я тогда же и отключил кнопку вызова чата.
Никого там за это не банят. Челы этим спамят в каждой катке и всем плевать
Мы должны ему на слово верить? Он мог всё приуменьшить, чтобы сделать из себя жертву.
так там самое токсичное комьюнити в мире.
Что первая была помойкой что вторая ее убогое наследие с таким же отношением к игрокам.
Ну так в эпоху западной радуги и единороговой толерантности лучше молчать в таких играх... чтоб никто не оскорбился. Правда, скоро будут оскорбляться на молчание тоже небось. Вообщем эта новость, если она правдива, ещё одно доказательство в пользу того, почему вся эта радужность является злом - слишком часто они там оскорбляются на всякую ерунду.
Щас бы на ховно исходить из-за рандомов в игре.))
поколение толерантности, хорошо что хоть анимешников попускать никто не запрещает
Где ты их можешь бить?