Игрокам Overwatch 2 нужно будет платить за "постоянный доступ" к сюжетным PvE-миссиям ©

Разработчики Overwatch 2 продолжают приоткрывать занавес на контент, которым они попытаются удержать публику после того, как они объявили о полной отмене разработки PvE-кампании для игры.

Не смотря на то, что полноценный сюжет для игры был отменен, разработчики планируют выпустить часть контента в виде PvE-миссий в будущих сезонах. На официальном сайте игры была опубликована статья, в которой разработчики рассказали о первых подробностях этих миссий.

Согласно сообщению в блоге, игроки смогут приобрести два разных набора для доступа к событию «Вторжение PvE». Обычный комплект за 15 долларов США и «Ультимативный комплект» за 40 долларов США. Ниже показано, что входит в эти комплекты:

Комплект «Overwatch 2: Invasion» за $15 включает:

Перманентный доступ к сюжетным миссиям Overwatch 2: Invasion

1000 монет Overwatch

Новый легендарный облик Соджорн

Автоматическое перманентное открытие героя Соджорн после прохождения испытаний сюжетных миссий.

Комплект «ультимативного набора Overwatch 2: Invasion" за $40 включает:

Выше перечисленные бонусы комплекса за 15 долларов;

Премиальный боевой пропуск «Нуль-сектора» со сразу же открытыми 20 уровнями;

Дополнительные 1000 монет Overwatch (то есть всего вы получите 2000);

Два дополнительных легендарных облика на Кэссиди и Кирико.

Разработчики предложат игрокам пройти три (по их словам продолжительные) миссии на масштабных карта в Рио де Жанейро, Торонто и Гетенбурге. Игроков ждут не только сложные испытания, но и увлекательные сюжеты этих миссий и реиграбельность.

Зовите друзей или найдите себе союзников в сети, чтобы пройти три насыщенные событиями сюжетные миссии с участием многих популярных героев Overwatch 2. - Говорится в блоге разработчиков.

Весь вышеперечисленный контент появится в игре с запуском шестого сезона - 10 августа.

Напоминаем вам, что сегодня в игре стартует пятый сезон, в котором игроки смогут поучаствовать в новых ивентах и заполучить новую косметику в свою коллекцию. Трейлер с новинками пятого сезона вы можете посмотреть здесь.