Overwatch 2 04.10.2022
4.1 328 оценок

Игрокам Overwatch 2 нужно будет платить за "постоянный доступ" к сюжетным PvE-миссиям

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Solstice
Новости

Разработчики Overwatch 2 продолжают приоткрывать занавес на контент, которым они попытаются удержать публику после того, как они объявили о полной отмене разработки PvE-кампании для игры.

Не смотря на то, что полноценный сюжет для игры был отменен, разработчики планируют выпустить часть контента в виде PvE-миссий в будущих сезонах. На официальном сайте игры была опубликована статья, в которой разработчики рассказали о первых подробностях этих миссий.

Согласно сообщению в блоге, игроки смогут приобрести два разных набора для доступа к событию «Вторжение PvE». Обычный комплект за 15 долларов США и «Ультимативный комплект» за 40 долларов США. Ниже показано, что входит в эти комплекты:

Комплект «Overwatch 2: Invasion» за $15 включает:

  • Перманентный доступ к сюжетным миссиям Overwatch 2: Invasion
  • 1000 монет Overwatch
  • Новый легендарный облик Соджорн
  • Автоматическое перманентное открытие героя Соджорн после прохождения испытаний сюжетных миссий.

Комплект «ультимативного набора Overwatch 2: Invasion" за $40 включает:

  • Выше перечисленные бонусы комплекса за 15 долларов;
  • Премиальный боевой пропуск «Нуль-сектора» со сразу же открытыми 20 уровнями;
  • Дополнительные 1000 монет Overwatch (то есть всего вы получите 2000);
  • Два дополнительных легендарных облика на Кэссиди и Кирико.

Разработчики предложат игрокам пройти три (по их словам продолжительные) миссии на масштабных карта в Рио де Жанейро, Торонто и Гетенбурге. Игроков ждут не только сложные испытания, но и увлекательные сюжеты этих миссий и реиграбельность.

Зовите друзей или найдите себе союзников в сети, чтобы пройти три насыщенные событиями сюжетные миссии с участием многих популярных героев Overwatch 2. - Говорится в блоге разработчиков.

Весь вышеперечисленный контент появится в игре с запуском шестого сезона - 10 августа.

Напоминаем вам, что сегодня в игре стартует пятый сезон, в котором игроки смогут поучаствовать в новых ивентах и заполучить новую косметику в свою коллекцию. Трейлер с новинками пятого сезона вы можете посмотреть здесь.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
nodas

Мало того что они кинули игроков, так ещё за эту хрень деньги просят, вот реально у кого нет ни стыда и совести

10
Kopatich2k21

Мне кажется что эти индивиды не просто стреляют себе в ногу, они очень активно пытаются прострелить себе голову дробовиком. Какой нахуй платный ПВЕ, вы вышли сказали что за почти 4 года сделали ничего и теперь собрались продавать архивные миссии. Нужно быть калоедом чтоб это купить

7
Гремлин666

Кто подсел, как нарик за эту шнягу, тот будет донатить , чтобы не просахатить аватарчик!!!!

3
Kasarkin

Фанбои новых близов самые упоротые люди на свете. Имел с ними дело на форумах, это просто финиш.

3
-zotik-

Ну чтож,любители овердроча заслужили. А так кто помнит у них старкрафт 2 был с ежемесячной подпиской))

2
Kasarkin

Вон она фаталка для оставшихся фанатов близов, которые непонимают с кем дело имеют. В завершении таки они достали член из штанов и поводили им по губам фанов)))

1
3Lexas

Если кто-то игру еще не бросил, то после такого точно бросит)))

0