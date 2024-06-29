Игроки оказались правы: Blizzard признала, что в Overwatch 2 есть проблема с танками и уже готовит патч

Уже несколько сезонов игроки Overwatch 2 жаловались Blizzard на то, что "танки", то есть классы, созданные в первую очередь для того, чтобы быть выносливыми и получать большой урон, недостаточно сильны в обороне.
К удовлетворению сообщества, Blizzard теперь признала, что это действительно так и что танки нуждаются в некоторой корректировке.
"Сейчас проблема в том, что большинство из них нельзя назвать "танковыми" в той степени, в которой они должны быть", - говорится на официальном сайте Blizzard. "Во многих случаях оба героя поддержки вынуждены сосредоточиться исключительно на танке, чтобы сохранить ему жизнь. При таком раскладе и танк, и поддержка могут чувствовать, что у них ограничены возможности во время матча, так как они по сути привязаны друг к другу".
Начиная с 9-го сезона мы разработали новую метрику, которую мы просто называем "танковостью". Это количество смертей, которые получает герой, по сравнению с количеством смертей, которые он должен получать. Существует множество статистических данных, определяющих количество смертей, которые мы ожидаем увидеть, и я не могу вдаваться в подробности. Суть в том, что ваше мнение по этому поводу и наши данные совпадают.
"Мы готовим патч, направленный на повышение танковости многих из этих героев, но делаем это путем индивидуальных изменений для каждого из них. В идеале эти изменения должны быть основаны на специфических характеристиках каждого героя. Увеличение здоровья щита Райнхарда - хороший пример достижения обеих целей", - подтверждает сообщение. "Это приоритет для нашей команды балансировщиков, и в настоящее время мы нацелены на середину 11-го или 12-го сезона. В ближайшее время мы сообщим больше подробностей о некоторых изменениях, которых стоит ожидать, и более конкретные сроки".
Так что нам остается только ждать новостей об этих изменениях.
Там всю жизнь с танками проблемы.
Дайте красивую тянучку уровня вдовы/мерси на позицию танка. Нет, там негры, свиньи, мутанты.
Игра Г и Б.
Хомяков забыл
время тапать хомяка
я всегда не любил ММО игры с быстрым или моментальным ТТК, типа контр-страйка, валорантов, пубгов, овервотчей всяких, в своё время мне понравились картофельные танки и армата, пока они в хлам не деградировали, там хотя бы можно было не напрягаясь, как корейский киберспортсмен в каком-нибудь старкрафте, спокойно и методично разбирать противника, получая от каждого нанесённого урона порцию эмоций, а когда, например, в шутерах из снайперки идут стабильные однотипные отполированные до стерилизации ваншоты, весь интерес к такому стерильному геймплею пропадает...
Не соглашусь лишь с тем, что ты равняешь Overwatch и CS с валорантом. Overwatch больше про фан и веселье, а CS про соревновательность. В Overwatch у противника много хп и шотает только снайпер. В CS там даже с дигла можно всю тиму врага положить.