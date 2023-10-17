Игроки Overwatch 2 назвали героя, которого они наименее всего хотели бы видеть в своей команде

Игроки Overwatch 2 пришли к выводу о том, какого героя они наименее всего хотели бы видеть в своей команде. И это не удивительно! Несмотря на то что основная механика игры Overwatch всегда позволяла большинству игроков получать удовольствие, некоторые герои всегда вызывали больше споров, чем другие.

И, как оказалось, самым раздражающим героем в команде стала Widowmaker. Один из игроков на форумах Overwatch 2 выразил свое мнение:

Для меня это Widowmaker, потому что в 90% случаев она ничего не вносит в командный бой, и это чувствуется как 4 против 5. Если вы хотите играть в симулятор снайпера, играйте против ИИ или что-то в этом роде.

Также стоит отметить, что Mercy была еще одним из героев, которых назвали плохими союзниками. Один из игроков сказал:

Плохая Mercy - это просто прямое поражение.