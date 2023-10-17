Игроки Overwatch 2 назвали героя, которого они наименее всего хотели бы видеть в своей команде

Игроки Overwatch 2 пришли к выводу о том, какого героя они наименее всего хотели бы видеть в своей команде. И это не удивительно! Несмотря на то что основная механика игры Overwatch всегда позволяла большинству игроков получать удовольствие, некоторые герои всегда вызывали больше споров, чем другие.
И, как оказалось, самым раздражающим героем в команде стала Widowmaker. Один из игроков на форумах Overwatch 2 выразил свое мнение:
Для меня это Widowmaker, потому что в 90% случаев она ничего не вносит в командный бой, и это чувствуется как 4 против 5. Если вы хотите играть в симулятор снайпера, играйте против ИИ или что-то в этом роде.
Также стоит отметить, что Mercy была еще одним из героев, которых назвали плохими союзниками. Один из игроков сказал:
Плохая Mercy - это просто прямое поражение.
Что думают об этом пользователи порнохаба?..
А следуя этой тупой логике я не хочу видеть генжи, потому что в 90% случаев он сосет член. Но это не делает персонажа слабым и я всегда рад дать нано хорошему генге, который вырежет всю тиму
Ну смотря кто играет за неё (собственно, как и за других, кто-то и за имбовую D.Va тупить умудряется), есть весьма хорошие игроки, скорее Хандзо более бесполезный в команде.
Аргументы 10/10. Плохой игрок - это просто прямое поражение. Гениально. Наведу пример аргументации: я не хочу видеть у себя в команде лайфвивера, потому что это самый слабый хил, который неспособен никак повлиять на игру кроме исцеления. Или же я не хочу видеть у себя в команде турбосвина, потому что это мёртвый герой на протяжение уже 3-4 сезонов.