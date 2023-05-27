Игроки Overwatch 2 продолжают критиковать разработчиков за отмену PvE. Blizzard ответили очередным обещанием

Блогер The Omnic Post выпустил видео под названием «Команда Overwatch замолчала», в котором осудил разработчиков за отсутствие нормальной коммуникации с сообществом. После печальной новости о том, что крупная часть PvE (система талантов, прокачка и геройские миссии) была отменена, Blizzard только опубликовали блог Аарона Келлера с объяснением причин своего решения. Но что в итоге получат игроки по-прежнему неизвестно.
Одной картинки с общим планом выпуска контента недостаточно, — сказал The Omnic Post. — Из-за этой тишины в сообществе распространяется много дезинформации, люди не понимают, что их вообще ждет, потому что разработчики молчат.
Исполнительный продюсер Overwatch 2 Джаред Ньюсс отреагировал на критику так.
Мы правда молчим? Знаете, в последние несколько недель я был сильно занят (а многие из нашей команды были в отпуске), — написал Ньюсс. — Но вообще нам предстоит еще о многом вам рассказать. Скоро мы поделимся, какой контент ждет вас в 5 сезоне.
До начала 5 сезона осталось 17 дней. Обычно анонсы главных новинок сезона делают примерно за неделю. Однако в 5 сезоне не будет ни нового героя, ни новой карты (из-за того что в 6 сезоне будет новый режим с двумя новыми полями боя), так что не совсем ясно, что же будет главной фишкой сезона.
Так может перестать играть в игру раз все так плохо?
у фанатиков близарда уже полная шиза и зависимость, они не могут остановиться. всё запущено
да не,бред какой-то,лучше покупать каждую их игру,не забывая про бп, со слезами на глазах и писать в твиттере гневные посты,ведь это помогает.
На твиче игра не всегда даже в топ 30 входит. Онлайн ощутимо просел.
Хомячки купили неготовую игру, 3 года ждали и им по итогу наврали. НО деньги то уже заплачены, поздно пить боржоми.
Игра могла быть хорошая, в других руках))
Сожалею всем игрокам, что реально ждали что-то от Близард - компании шизоидов....