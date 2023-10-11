Игроки Overwatch 2 раскритиковали мифический скин на Хандзо

Игроки Overwatch возмущены тем, что у нового эпохального облика Хандзо так мало настроек кастомизации — у скина только 2 типа лука и 3 варианта расцветки.

Для сравнения у предыдущих эпохальных обликов было гораздо больше возможностей для кастомизации (особенно это заметно у скинов Гэндзи, Сигмы и Кирико).

В твиттере и на сабреддите r/Overwatch много недовольных постов о том, что облик Хандзо получился слишком слабым. А вы с этим согласны?