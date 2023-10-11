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Overwatch 2 04.10.2022
4 396 оценок

Игроки Overwatch 2 раскритиковали мифический скин на Хандзо

Solstice
Новости

Игроки Overwatch возмущены тем, что у нового эпохального облика Хандзо так мало настроек кастомизации — у скина только 2 типа лука и 3 варианта расцветки.

Для сравнения у предыдущих эпохальных обликов было гораздо больше возможностей для кастомизации (особенно это заметно у скинов Гэндзи, Сигмы и Кирико).

В твиттере и на сабреддите r/Overwatch много недовольных постов о том, что облик Хандзо получился слишком слабым. А вы с этим согласны?

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Kenn1y

А из первой части все ещё за плату или вернули возможность свободно покупать за внутриигровую?

0
I love my computer

Да, согласны. И в принципе БП убогий получился. Но скин мускулистого хомяка - моё увОжение 🥴

-1