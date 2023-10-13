Игроки Overwatch 2 жалуются на безумно высокие цены на скины

Менее чем через 24 часа после старта нового сезона Overwatch 2, фанаты игры выразили своё недовольство стоимостью платных скинов героев.

Основная критика была направлена на комплект Ultimate Battle Pass за 40 долларов, в котором представлены скины на тему Diablo: Лилит Мойра и Инариус Фарра. Эти скины превращают героев Overwatch в персонажей из игры Diablo и добавляют новые голосовые реплики.

Однако, несмотря на качество скина Лилит, многие игроки считают его стоимость завышенной и выразили своё недовольство на различных платформах. Так, на популярном зарубежном форуме реддит, игроки опубликовали множество тем с критикой в адрес цены нового бандла. У одного из них более 4500 голосов «за» и сотни комментариев.