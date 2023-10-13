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Overwatch 2 04.10.2022
4 396 оценок

Игроки Overwatch 2 жалуются на безумно высокие цены на скины

Solstice
Новости

Менее чем через 24 часа после старта нового сезона Overwatch 2, фанаты игры выразили своё недовольство стоимостью платных скинов героев.

Основная критика была направлена на комплект Ultimate Battle Pass за 40 долларов, в котором представлены скины на тему Diablo: Лилит Мойра и Инариус Фарра. Эти скины превращают героев Overwatch в персонажей из игры Diablo и добавляют новые голосовые реплики.

Однако, несмотря на качество скина Лилит, многие игроки считают его стоимость завышенной и выразили своё недовольство на различных платформах. Так, на популярном зарубежном форуме реддит, игроки опубликовали множество тем с критикой в адрес цены нового бандла. У одного из них более 4500 голосов «за» и сотни комментариев.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Protocol10

ох бедняги, жалко их, какое жи тяжкое житие

10
TAPAKAH222

Через несколько лет сможете продать дороже. Смотрите на график:

6
Wolfenstein

настоящий кибершпорт, на отсутствие баланса уже даже внимания никто не обращает xD

4
pokemonizm

в играх баланс в целом как явление отсутсвует, этим можно тыкать любого разработчика

0
Alex40001

вообще цена 5 баксов за боевой пропуск было бы достаточно. но жадность не знает границ

2
Omnia Smirnow

Это всё из-за нехватка денег для выплаты зарплаты "всяким" главам компании.

0
Anton Vasiljev

ну так то там пропуск, игровая валюта и ещё чего-то помимо скинов. Я правда хз по поводу ценности этого всего. Но 40 бачей пока даже для полноценных игр мне много))

-1