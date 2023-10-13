Игроки Overwatch 2 жалуются на безумно высокие цены на скины

Менее чем через 24 часа после старта нового сезона Overwatch 2, фанаты игры выразили своё недовольство стоимостью платных скинов героев.
Основная критика была направлена на комплект Ultimate Battle Pass за 40 долларов, в котором представлены скины на тему Diablo: Лилит Мойра и Инариус Фарра. Эти скины превращают героев Overwatch в персонажей из игры Diablo и добавляют новые голосовые реплики.
Однако, несмотря на качество скина Лилит, многие игроки считают его стоимость завышенной и выразили своё недовольство на различных платформах. Так, на популярном зарубежном форуме реддит, игроки опубликовали множество тем с критикой в адрес цены нового бандла. У одного из них более 4500 голосов «за» и сотни комментариев.
ох бедняги, жалко их, какое жи тяжкое житие
Через несколько лет сможете продать дороже. Смотрите на график:
настоящий кибершпорт, на отсутствие баланса уже даже внимания никто не обращает xD
в играх баланс в целом как явление отсутсвует, этим можно тыкать любого разработчика
вообще цена 5 баксов за боевой пропуск было бы достаточно. но жадность не знает границ
Это всё из-за нехватка денег для выплаты зарплаты "всяким" главам компании.
ну так то там пропуск, игровая валюта и ещё чего-то помимо скинов. Я правда хз по поводу ценности этого всего. Но 40 бачей пока даже для полноценных игр мне много))