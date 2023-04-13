Игроки Overwatch 2 жалуются на неоправданное понижение ранга в новом сезоне

Со стартом четвертого сезона в Overwatch 2 пользователи жалуются на проблему с рейтинговым званием. По мнению игроков, ранги в шутере неоправданно занижаются при том, что разработчики пытались исправить это в новом акте.

Компания Blizzard признала, что проблема с занижением ранга является ошибкой, и уже работает над её исправлением. Разработчики отметили, если пользователь начал играть в Overwatch 2 сразу после выхода обновления, то он действительно получал заниженное звание.

Ваш ранг должен отражать ваш MMR, если только вы не вошли в систему в течение первого часа 4-го сезона Overwatch 2. Это могло привести к снижению уровня наград и ухудшению рейтинга. Игроки, которые дождались следующего обновления, должны получить ожидаемые ранги.

Четвертый сезон в Overwatch 2 стартовал 12 апреля. С началом акта в шутер был добавлен новый герой Lifeweaver, боевой пропуск, посвященный Сигме, а также другие события.