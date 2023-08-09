Игровой директор Overwatch 2 рассказал о балансе героев и системе прогрессии в новом сезоне ©

Бесплатный сетевой шутер Overwatch 2 совсем скоро будет отмечать старт следующего сезона под названием "Вторжение". Кроме уже заявленных PvE заданий, он принесет множество нововведений в основной игровой процесс, переработав баланс и прогрессию игроков. Об изменениях нового сезона в Overwatch 2 решил более детально рассказать директор игры Аарон Келлер.

В Overwatch 2 сейчас для каждого героя предусмотрен ряд испытаний, за выполнение которых можно получить специальные значки. Эти испытания и значки будут интегрированы в новую систему прогрессии игроков после запуска сезона "Вторжение". Все заработанные награды обещают оставить игрокам, а вместе с этим дадут возможность новому развитию в игре.

Как отмечает директор игры Аарон Келлер, разработчики извлекли уроки из последнего сезона в Overwatch 2, когда новый герой был интересным, но недостаточно сильным. На этот раз авторы шутера постараются выпустить действительно мощного персонажа и, при этом, сбалансировать других героев.

В новом сезоне будет изменен прицеп расчета урона по броне. Теперь снижение урона по броне аддитивно по отношению к другим источникам снижения урона и учитывает 50%. Ранее оно было мультипликативным по отношению к снижению урона от способностей, что создавало ситуации, когда некоторым героям было гораздо сложнее нанести урон, чем предполагалось, поскольку они обходили ограничение по снижению урона.

Келлер утверждает, что команда Blizzard будет очень внимательно следить за отзывами о балансе всех героев, прислушиваться к мнению игроков и, при необходимости, внесет изменения уже сразу при запуске сезона. Он должен стартовать уже 10 августа.