Overwatch 2 04.10.2022
4.1 333 оценки

Игры Blizzard появятся в Steam, начиная с Overwatch 2

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monk70
Новости

Некоторые из ваших любимых игр Blizzard появятся в Steam. Сегодня Blizzard объявила, что планирует предлагать выбор своих игр в магазине для ПК.

«Несмотря на то, что мы по-прежнему стремимся постоянно инвестировать в Battle.net и поддерживать ее, мы хотим разрушить барьеры, чтобы игрокам во всем мире было проще находить и наслаждаться нашими играми», — говорится в объявлении.

Первой игрой Blizzard, которая появится в Steam, будет Overwatch 2, и она будет доступна 10 августа.

Игрокам в Steam по-прежнему придется подключать Overwatch 2 к учетной записи Battle.net, но они будут иметь доступ ко всем удобствам Steam, таким как список друзей и достижения.

Хотя Blizzard указала, что выпустит несколько игр в Steam, Overwatch 2 — единственная, о которой она объявила до сих пор, заявив, что представит больше игр, «когда придет время».

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41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
Mia_777

Жду с нетерпением диабло 4

11
Niphestotel

Думаю сессионки выйдут все: ОВ2, Хотс, ХС. Возможно СК2. Про д4 и вов, не думаю, что близы захотят терять 30% дохода

1
Mr Grand Niphestotel

Думаю выпустить ВоВ и Дьяблу весьма неплохая идея в стиме. Там сидит основное количество игроков, так что потенциальный лям новых игроков вполне может быть, а где игроки там и прибыль) TESO и FF IV норм же себя чувствуют в стиме, так что и ВоВ найдётся местечко.

1
lowkek Niphestotel

Вряд ли они 30 процентов платят. Скорее всего, есть особые условия, благодаря которым и те же EA вернулись.

1
Niphestotel Mr Grand

С одной стороны да, с другой ВоВ, все еще в топах, а д4 только месяц. Да и тогда что все игры перепокупать в смиме нужно будет, ведь близы не дадут добавить свои игры из баттелнет в стим. Тесо я покупал вне стима, добавить в стим нельзя)

1
Niphestotel lowkek

Если игра заработает 50 миллионов, то комиссия снижается до 20%, это все условия)

2
МАХАН МАХАНОВИЧ

Базис, который нам нужен

5
МАХАН МАХАНОВИЧ

Овер 2 мертв уже я слышал, там игры ищутся по 10 минут в ранге

2
SoftyCat

это на высоком рейтинге, в платине и ниже максимум 2 минуты, если встать в очередь на любую роль

0
Мур Мур lamour

смотря на каком ранге

0
МАХАН МАХАНОВИЧ SoftyCat

мастер и выше

0
Синий Батя

Видимо Овервотч 2 обосрался, что решили онлайна набить через стим.
Где PVE и Сюжет обещанный?
Д....а кусок, не поднимайте этому убожеству онлайн.

2
Кей Овальд

Для нас всё равно не появится.

1
Artery Kaulitz

Ну почему, сами страницы бесплатных игр могут оставить и доступными. Тот же Hearthstone или Overwatch 2, просто, в OW 2 не пустит сам BNet, но там легко можно сделать новый BNet со страной Казахстан. Триальная версия WoW тоже будет доступна, скорее всего (а как через BNet его оплачивать, кому нужно, знают). Сингловые игры можно будет купить обходными путями, если не поставят блок на регион, но это старые игры и даже Activision на свои "старые" CoD, которые в Steam недавно выпустила, блок не ставила

0
SaintsEagle

А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? Xd

1
JackTailer

найс ждем Вов и Диаблы все

0
neropashka

Жду Старкрафт 2 и варик 3)

0
Strannik110

Diablo 2, Старкрафт 2 и Варик 3, остальные мимо...

0
Kamishini1993

Я говорил что так будет!!!

0
Agon1st

жду StarCraft в стиме )

0
lowkek

На Диабло 4 я бы пока не рассчитывал, а вот старые игры - вполне. Ну и хорошо бы конечно WOW увидеть, чтобы из РФ с меньшим геморроем оплачивать подписку.

0
HovArtS

Ну если бы игра развивалась, то я мож и продолжил бы в неё играть, но чёт я сильно сомневаюсь после последней объегореловки с PVE-режимом и "глобальными" изменениями в виде перевода игры на freetoplay и добавления циферки 2 в название. Клепают скинчики, а нового контента почти нет. С добавлением в Steam, онлайн конечно подпрыгнет вверх, но если Blizzard не изменит вектор развития этой игры, то народ это надолго не удержит.

0
Pycckuu_XAKEP

эммм.... а одновременное использование батлнета и стима не потребуется?

0
Dasdag

конечно же потребуется

0
Artery Kaulitz

Ждём World of Warcraft без подписки с DLC-шками ( ͡° ͜ʖ ͡°)

P.S. А так, наконец-то заимею в коллекцию Warcraft-ы (не WoW), StarCraft-ы и первые две Diablo. Единственные игры, которые мне сейчас нравятся от Blizzard

0
Папел

Помойный лаунчер никуда не денется. Шило на мыло. Теперь вы будете игру запускать из ярлыка, который запустит другой ярлык.

0
Кагыр ОДим из Стима

Бабло лишним не бывает ,че уж тут стесняться-то? Ну не покупает никто вблиззардовском овнолончере игры их новые. Просто халявная дополнительная аудитория нужна, вот и всё, так бы и сказали! "нужно больше золота!", всё прям по классике :))

Правильно сказал человек из комментариев: "Пусти в глаза пыль дешевыми и ненужными вещами, а нужные и дорогие прибереги для заработка, что бы человек тебе платить стал больше ещё и был благодарен при этом. Вот эти люди улюлюкающие старым серверам колды и играм близзард в стиме и ведутся на все те разводы на которые не понимаешь, как можно было вообще повестись)"

А всему виною Майкрософт. Выкуп огромного количества издателей/разработчиков и эксклюзивный выпуск игр для платформ Microsoft игр(xbox, windows store), реклама в играх, подсаживание на подписки с играми сервисами и батлпассами... Всё злое зло игровой индустрии идет от Мелкомягких!!!

Ведь практически ВСЕ студии, которых скупали майкрософт, начали делать игры-сервисы после покупки, и активижн они купили именно потому, что они делают ТОЛЬКО игры сервисы и никаких других. О рекламе в играх уже было несколько слухов, с windows store всех кинут попозже, когда народец на иглу подсядет, опыт EGS показал, что нужно действовать аккуратнее.Поэтому выход в Стим это лишь еще один шажок на подсаживание наивняка на донатную, подписочную и фритуплейную иглу.


ВЫВОД ПРОСТ: Умственно отсталых что только не привлекает, F2P в том числе....


"Разрушить барьеры", ну-ну...

0
shadeh

а вов будет интересно?

0
Kamishini1993

Стим становится настоящим лаунчером для лаунчеров

0
bohdan2015

пали близы) раздушилии эклюзивность платформы)

интересно, значит ли это что читеров станет больше? Хотя всегда есть приватные читы, а если игра платная, то уже часть смысла отпадает в этом.

0
Makar_AS8

Что, всё настолько плохо, что решили подумать о выходе в стиме?

-2
JackTailer

настолько все хорошо что ABK уже будет 100% принадлежать Майкам в ближайшие месяцы

3
Makar_AS8 JackTailer

Я просто помню, что близзы посрались с Валве из-за того что вторые упёрли у них Доту в своё время и долгое время их игры не посещали стимач. Теперь же ломятся в стимский.

0
John Fler

Люди который также просто брали и добавляли список в игр - а теперь это ну не особо нужно, хотя это одно и тоже

-4
Niphestotel

Можно по-русски?

1
Alcoza1cer Niphestotel

Ну типа стороннюю игру в Стим можно добавить.

1
OculusMortem
это одно и тоже

Тоже имеются сообщества, руководства, новости, обмен скриншотами и прочее для таких добавленных игр?

0
Niphestotel Alcoza1cer

Ясно, там все равно, запускался бы баттелнет, т.ч смысл запускать баттелнет, через стим?

0
Dasdag OculusMortem

а оно надо? лишняя муть все эти ваши дерьмосообщества

0