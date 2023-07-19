Игры Blizzard появятся в Steam, начиная с Overwatch 2

Некоторые из ваших любимых игр Blizzard появятся в Steam. Сегодня Blizzard объявила, что планирует предлагать выбор своих игр в магазине для ПК.
«Несмотря на то, что мы по-прежнему стремимся постоянно инвестировать в Battle.net и поддерживать ее, мы хотим разрушить барьеры, чтобы игрокам во всем мире было проще находить и наслаждаться нашими играми», — говорится в объявлении.
Первой игрой Blizzard, которая появится в Steam, будет Overwatch 2, и она будет доступна 10 августа.
Игрокам в Steam по-прежнему придется подключать Overwatch 2 к учетной записи Battle.net, но они будут иметь доступ ко всем удобствам Steam, таким как список друзей и достижения.
Хотя Blizzard указала, что выпустит несколько игр в Steam, Overwatch 2 — единственная, о которой она объявила до сих пор, заявив, что представит больше игр, «когда придет время».
Жду с нетерпением диабло 4
Думаю сессионки выйдут все: ОВ2, Хотс, ХС. Возможно СК2. Про д4 и вов, не думаю, что близы захотят терять 30% дохода
Думаю выпустить ВоВ и Дьяблу весьма неплохая идея в стиме. Там сидит основное количество игроков, так что потенциальный лям новых игроков вполне может быть, а где игроки там и прибыль) TESO и FF IV норм же себя чувствуют в стиме, так что и ВоВ найдётся местечко.
Вряд ли они 30 процентов платят. Скорее всего, есть особые условия, благодаря которым и те же EA вернулись.
С одной стороны да, с другой ВоВ, все еще в топах, а д4 только месяц. Да и тогда что все игры перепокупать в смиме нужно будет, ведь близы не дадут добавить свои игры из баттелнет в стим. Тесо я покупал вне стима, добавить в стим нельзя)
Если игра заработает 50 миллионов, то комиссия снижается до 20%, это все условия)
Базис, который нам нужен
Овер 2 мертв уже я слышал, там игры ищутся по 10 минут в ранге
это на высоком рейтинге, в платине и ниже максимум 2 минуты, если встать в очередь на любую роль
смотря на каком ранге
мастер и выше
Видимо Овервотч 2 обосрался, что решили онлайна набить через стим.
Где PVE и Сюжет обещанный?
Д....а кусок, не поднимайте этому убожеству онлайн.
Для нас всё равно не появится.
Ну почему, сами страницы бесплатных игр могут оставить и доступными. Тот же Hearthstone или Overwatch 2, просто, в OW 2 не пустит сам BNet, но там легко можно сделать новый BNet со страной Казахстан. Триальная версия WoW тоже будет доступна, скорее всего (а как через BNet его оплачивать, кому нужно, знают). Сингловые игры можно будет купить обходными путями, если не поставят блок на регион, но это старые игры и даже Activision на свои "старые" CoD, которые в Steam недавно выпустила, блок не ставила
А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? Xd
найс ждем Вов и Диаблы все
Жду Старкрафт 2 и варик 3)
Diablo 2, Старкрафт 2 и Варик 3, остальные мимо...
Я говорил что так будет!!!
жду StarCraft в стиме )
На Диабло 4 я бы пока не рассчитывал, а вот старые игры - вполне. Ну и хорошо бы конечно WOW увидеть, чтобы из РФ с меньшим геморроем оплачивать подписку.
Ну если бы игра развивалась, то я мож и продолжил бы в неё играть, но чёт я сильно сомневаюсь после последней объегореловки с PVE-режимом и "глобальными" изменениями в виде перевода игры на freetoplay и добавления циферки 2 в название. Клепают скинчики, а нового контента почти нет. С добавлением в Steam, онлайн конечно подпрыгнет вверх, но если Blizzard не изменит вектор развития этой игры, то народ это надолго не удержит.
эммм.... а одновременное использование батлнета и стима не потребуется?
конечно же потребуется
Ждём World of Warcraft без подписки с DLC-шками ( ͡° ͜ʖ ͡°)
P.S. А так, наконец-то заимею в коллекцию Warcraft-ы (не WoW), StarCraft-ы и первые две Diablo. Единственные игры, которые мне сейчас нравятся от Blizzard
Помойный лаунчер никуда не денется. Шило на мыло. Теперь вы будете игру запускать из ярлыка, который запустит другой ярлык.
Бабло лишним не бывает ,че уж тут стесняться-то? Ну не покупает никто вблиззардовском овнолончере игры их новые. Просто халявная дополнительная аудитория нужна, вот и всё, так бы и сказали! "нужно больше золота!", всё прям по классике :))
Правильно сказал человек из комментариев: "Пусти в глаза пыль дешевыми и ненужными вещами, а нужные и дорогие прибереги для заработка, что бы человек тебе платить стал больше ещё и был благодарен при этом. Вот эти люди улюлюкающие старым серверам колды и играм близзард в стиме и ведутся на все те разводы на которые не понимаешь, как можно было вообще повестись)"
А всему виною Майкрософт. Выкуп огромного количества издателей/разработчиков и эксклюзивный выпуск игр для платформ Microsoft игр(xbox, windows store), реклама в играх, подсаживание на подписки с играми сервисами и батлпассами... Всё злое зло игровой индустрии идет от Мелкомягких!!!
Ведь практически ВСЕ студии, которых скупали майкрософт, начали делать игры-сервисы после покупки, и активижн они купили именно потому, что они делают ТОЛЬКО игры сервисы и никаких других. О рекламе в играх уже было несколько слухов, с windows store всех кинут попозже, когда народец на иглу подсядет, опыт EGS показал, что нужно действовать аккуратнее.Поэтому выход в Стим это лишь еще один шажок на подсаживание наивняка на донатную, подписочную и фритуплейную иглу.
ВЫВОД ПРОСТ: Умственно отсталых что только не привлекает, F2P в том числе....
"Разрушить барьеры", ну-ну...
а вов будет интересно?
Стим становится настоящим лаунчером для лаунчеров
пали близы) раздушилии эклюзивность платформы)
интересно, значит ли это что читеров станет больше? Хотя всегда есть приватные читы, а если игра платная, то уже часть смысла отпадает в этом.
Что, всё настолько плохо, что решили подумать о выходе в стиме?
настолько все хорошо что ABK уже будет 100% принадлежать Майкам в ближайшие месяцы
Я просто помню, что близзы посрались с Валве из-за того что вторые упёрли у них Доту в своё время и долгое время их игры не посещали стимач. Теперь же ломятся в стимский.
Люди который также просто брали и добавляли список в игр - а теперь это ну не особо нужно, хотя это одно и тоже
Можно по-русски?
Ну типа стороннюю игру в Стим можно добавить.
Тоже имеются сообщества, руководства, новости, обмен скриншотами и прочее для таких добавленных игр?
Ясно, там все равно, запускался бы баттелнет, т.ч смысл запускать баттелнет, через стим?
а оно надо? лишняя муть все эти ваши дерьмосообщества