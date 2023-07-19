Игры Blizzard появятся в Steam, начиная с Overwatch 2 ©

Некоторые из ваших любимых игр Blizzard появятся в Steam. Сегодня Blizzard объявила, что планирует предлагать выбор своих игр в магазине для ПК.

«Несмотря на то, что мы по-прежнему стремимся постоянно инвестировать в Battle.net и поддерживать ее, мы хотим разрушить барьеры, чтобы игрокам во всем мире было проще находить и наслаждаться нашими играми», — говорится в объявлении.

Первой игрой Blizzard, которая появится в Steam, будет Overwatch 2, и она будет доступна 10 августа.

Игрокам в Steam по-прежнему придется подключать Overwatch 2 к учетной записи Battle.net, но они будут иметь доступ ко всем удобствам Steam, таким как список друзей и достижения.

Хотя Blizzard указала, что выпустит несколько игр в Steam, Overwatch 2 — единственная, о которой она объявила до сих пор, заявив, что представит больше игр, «когда придет время».