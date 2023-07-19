Киберспорт по "Overwatch League" под угрозой закрытия из-за низких доходов

Тревожные новости для любителей киберспорта: Activision Blizzard предлагают владельцам команд Лиги Overwatch по $6 млн, если они не захотят продлевать контракт на следующий сезон.

В новом финансовом отчете компании говорится, что киберспортивная Лига Overwatch продолжает испытывать трудности и приносит менее 1% от общей операционной выручки Activision Blizzard. После окончания сезона 2023 года владельцы команд будут голосовать за заключение договоров на новых условиях. При этом владельцы могут отказаться и получить компенсационный пакет в размере $6 миллионов. Вопрос, сколько организаций решат выйти из игры таким способом и сколько команд Лиги в итоге останется.

Напомним, что в этом году Лигу Overwatch уже покинула одна из четырех китайских команд — Chengdu Hunters — из-за финансовых проблем их владельца. Эксперты предполагают, что последние новости могут стать началом конца для киберспортивной лиги Overwatch.