Киберспорт по "Overwatch League" под угрозой закрытия из-за низких доходов

Тревожные новости для любителей киберспорта: Activision Blizzard предлагают владельцам команд Лиги Overwatch по $6 млн, если они не захотят продлевать контракт на следующий сезон.
В новом финансовом отчете компании говорится, что киберспортивная Лига Overwatch продолжает испытывать трудности и приносит менее 1% от общей операционной выручки Activision Blizzard. После окончания сезона 2023 года владельцы команд будут голосовать за заключение договоров на новых условиях. При этом владельцы могут отказаться и получить компенсационный пакет в размере $6 миллионов. Вопрос, сколько организаций решат выйти из игры таким способом и сколько команд Лиги в итоге останется.
Напомним, что в этом году Лигу Overwatch уже покинула одна из четырех китайских команд — Chengdu Hunters — из-за финансовых проблем их владельца. Эксперты предполагают, что последние новости могут стать началом конца для киберспортивной лиги Overwatch.
Туда им и дорога, пусть утонут во Тьме.
ты в слове "параша" опечатался :)
как хорошо что я любитель игр а не киберспорта и мне как то всё-равно что кто то не заработает "непосильным трудом" лишних N-миллионов.