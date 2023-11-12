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Overwatch 2 04.10.2022
4 411 оценок

Количество игроков Overwatch 2 значительно превышает игровую аудиторию, которая была в первой части

Solstice
Новости

Об этом рассказал продюсер Overwatch 2 Джаред Ньюс в беседе с Gamespot:

Игра прекрасно себя чувствует, — сказал он. — Её аудитория значительно выросла. Нам очень нравится, что сейчас в Overwatch 2 наблюдается здоровая смесь из игроков, которые давно играют в OW, и новичков.

Очень много новых игроков пришло с выходом игры в Steam. Причем люди не только пробуют Overwatch на этой платформе впервые, но и старые игроки возвращаются и делают Steam своей основной платформой. Кто-то из игроков перешел из Battle. net в Steam, а кто-то пользуется обеими платформами одновременно.

Мы очень довольны размером нашей аудитории, ее состоянием и активной вовлеченностью игроков. Очевидно, что любая игра вроде нашей хочет расти еще и еще, и мы продолжим следовать этой цели.

Напоминаем вам, что релиз Overwatch 2 на платформе Steam состоялся 10 августа. Средний онлайн игроков держится на отметке в 20 тысяч, а максимальный был на релизе - 72 тысячи игроков.

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-17
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Евгений Кондратенко

Онлайн как у варфейса, а они свистят, что всем довольны))) Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу.

8
Contriver

Так овервотч годами был в лаунчере близард, ты думаешь оттуда с выходом в стим внезапно все пересядут на другой лаунчер.

2
rewgerg43252 Contriver

А почему нет? Я тебя удивлю, но никому не нравится держать на компе 20 лаунчеров.

0
Contriver rewgerg43252

ну ктото конечно пересядет но очевидно что не вся аудитория которая уже давно привыкла к лаунчеру близардов, тем более с твоей же логикой если они и так играют в лаунчере близов, нафига им второй устанавливать в виде стим

0
rewgerg43252 Contriver

А игроки стима? Чё-то их нет...

0
tvorog8088

Дык логично что бесплатно будет больше играть.

3
Алан Битаров

Ну в стиме 32к. Это не много и не мало. Хотя по сравнению с аудиторией кс и доты, это капля в океане.

1
Makar_AS8

В тф2 вдвое больше сидит))

1
Господин Никто

Верю

0
Jarvis666

Это он рассказывает то, что ему приснилось? Аудитория выросла только в его влажных местах))

0
Alex40001

стабильно 30 тысяч в стиме и бесплатно вместо +-1000р за вход у первой

-1