Количество игроков Overwatch 2 значительно превышает игровую аудиторию, которая была в первой части

Об этом рассказал продюсер Overwatch 2 Джаред Ньюс в беседе с Gamespot:
Игра прекрасно себя чувствует, — сказал он. — Её аудитория значительно выросла. Нам очень нравится, что сейчас в Overwatch 2 наблюдается здоровая смесь из игроков, которые давно играют в OW, и новичков.
Очень много новых игроков пришло с выходом игры в Steam. Причем люди не только пробуют Overwatch на этой платформе впервые, но и старые игроки возвращаются и делают Steam своей основной платформой. Кто-то из игроков перешел из Battle. net в Steam, а кто-то пользуется обеими платформами одновременно.
Мы очень довольны размером нашей аудитории, ее состоянием и активной вовлеченностью игроков. Очевидно, что любая игра вроде нашей хочет расти еще и еще, и мы продолжим следовать этой цели.
Напоминаем вам, что релиз Overwatch 2 на платформе Steam состоялся 10 августа. Средний онлайн игроков держится на отметке в 20 тысяч, а максимальный был на релизе - 72 тысячи игроков.
Онлайн как у варфейса, а они свистят, что всем довольны))) Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу.
Так овервотч годами был в лаунчере близард, ты думаешь оттуда с выходом в стим внезапно все пересядут на другой лаунчер.
А почему нет? Я тебя удивлю, но никому не нравится держать на компе 20 лаунчеров.
ну ктото конечно пересядет но очевидно что не вся аудитория которая уже давно привыкла к лаунчеру близардов, тем более с твоей же логикой если они и так играют в лаунчере близов, нафига им второй устанавливать в виде стим
А игроки стима? Чё-то их нет...
Дык логично что бесплатно будет больше играть.
Ну в стиме 32к. Это не много и не мало. Хотя по сравнению с аудиторией кс и доты, это капля в океане.
В тф2 вдвое больше сидит))
Верю
Это он рассказывает то, что ему приснилось? Аудитория выросла только в его влажных местах))
стабильно 30 тысяч в стиме и бесплатно вместо +-1000р за вход у первой