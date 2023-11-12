Количество игроков Overwatch 2 значительно превышает игровую аудиторию, которая была в первой части

Об этом рассказал продюсер Overwatch 2 Джаред Ньюс в беседе с Gamespot:

Игра прекрасно себя чувствует, — сказал он. — Её аудитория значительно выросла. Нам очень нравится, что сейчас в Overwatch 2 наблюдается здоровая смесь из игроков, которые давно играют в OW, и новичков.



Очень много новых игроков пришло с выходом игры в Steam. Причем люди не только пробуют Overwatch на этой платформе впервые, но и старые игроки возвращаются и делают Steam своей основной платформой. Кто-то из игроков перешел из Battle. net в Steam, а кто-то пользуется обеими платформами одновременно.



Мы очень довольны размером нашей аудитории, ее состоянием и активной вовлеченностью игроков. Очевидно, что любая игра вроде нашей хочет расти еще и еще, и мы продолжим следовать этой цели.

Напоминаем вам, что релиз Overwatch 2 на платформе Steam состоялся 10 августа. Средний онлайн игроков держится на отметке в 20 тысяч, а максимальный был на релизе - 72 тысячи игроков.