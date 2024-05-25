Команда разработчиков Overwatch 2 ответили на вопросы игроков во время АМА-сессии на Reddit

Несколько дней назад команда разработчкив Overwatch 2 провели специальную сессию воросов и ответов (АМА) на сабреддите игры на Reddit, в котором отвечали на различные вопросы игроков.

В опросе участвовал главный дизайнер геймплея Алек Доусон, главный дизайнер баланса Джош Но и главный продюсер Кенни Хадсон. Выписали несколько примечательных моментов, с которыми вы можете ознакомится ниже.

О реворке Кэссиди (запланирован на 11 сезон):

Разработчики сообщили, что механика «Магнитной гранаты» станет больше напоминать старую «Светошумовую гранату» — она больше не будет наводиться на цель, а ее дальность уменьшится. При этом граната по-прежнему будет замедлять противника и не давать ему использовать способности для передвижения. Больше информации о реворке героя сообщат уже скоро.

Как продвигается работа над реворком Жнеца?

В начале мы рассматривали идею переработки героя в целом, — поделился главный дизайнер героев Алек Доусон. — А затем решили сосредоточиться на обновлении его "Шага сквозь тень". Мы придумали идею, которая нам очень нравится, но технически её будет трудно реализовать. Сейчас мы составляем план работы и смотрим, что в наших силах. Пока реворк в работе, мы подумываем над тем, чтобы баффнуть Жнеца (но не его эффективность против танков), поскольку он сильно ослаб в последнем обновлении.

Разработчики поделились планами на Ангела и Ткача Жизни

Ткач Жизни: разработчики обсуждают неудобство переключения между лечением и уроном, хотели бы дать больше гибкости в этом плане. Экспериментировали с «Платформой-лепестком», хотели бы сделать так, чтобы у союзников Ткача Жизни было больше мотивации на нее забираться (например, если бы платформа давала какое-то усиление).

Ангел: разработчики думают, как можно было бы улучшить её подвижность и повысить эффективность Ангела в условиях баффнутой пассивной способности дд. При этом по статистике, Ангел по-прежнему является одним из самых популярных героев «Поддержки» в игре (3-4 место, а на консолях выше), если говорить о рейтинге до «Элиты» и Топ-500. Но разработчики не исключают шанс, что Ангел еще получит изменения.

Стоит ли ждать усиления Хандзо?

Хандзо по-прежнему эффективен как герой с бурстом на средней дистанции, хоть он и не может больше убивать с одного удара, — ответил главный дизайнер баланса Джош Но. — В 9 сезоне мы увеличили размер снарядов и, если взглянуть на статистику, то в этой категории эффективность Хандзо даже возросла.



Я понимаю, как вам было жаль утратить то приятное чувство, которое вызывало убийство врага одним выстрелом. И все же наша цель в 9 сезоне была в том, чтобы уменьшить неприятные ощущения от ваншотов у тех, кто их получал.



Изменения брони в 10 сезоне тоже сыграли на руку Хандзо. Сейчас мы находимся на раннем этапе экспериментирования с корректировкой значений здоровья у некоторых вёртких или наносящих большой урон героев. Возможно, мы бы вернули смертоносные хэдшоты Хандзо и различные комбо с героями, у которых 225 ед. здоровья.

Разработчики услышали отзывы игроков и обсуждают, как можно усилить Симметру

По их словам, им бы хотелось увеличить эффективность Симметры как героя, играющего на передовой.

Мы хотели бы усилить этот ее аспект за счет повышения выживаемости или урона луча — прокомментировал главный дизайнер героев Алек Доусон.

Механики из режима «Зазеркалья» еще могут вернуться в игру — в рамках реворка существующих героев или как способности новых персонажей

Главный дизайнер героев Алек Доусон подтвердил, что его команда изучает, можно ли перенести какие-то механики режима в основную игру.

Особенно разработчикам нравится суперспособность Бастиона (Бастион призывал на поле боя трех роботов-Ланцетов) и пассивное умение Райнхардта (урон молотом повышал скорость его атаки).

Но, по словам Доусона, ничего не подтверждено — это только внутренние эксперименты.