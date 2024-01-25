Команду разработчиков Overwatch 2 покинул один из продюсеров Моника Ли

Cреди тех, кого затронули массовые сокращения в Activision Blizzard, оказалась одна из продюсеров Overwatch — Моника Ли
«Мое сердце разбито, — написала Моника. — Я очень любила свою работу, я люблю Overwatch и не могу избавиться от чувства, что сделала недостаточно. Я буду очень по всем скучать».
Моника Ли в основном продюсировала PvE-контент: сюжетные миссии «Вторжения» и PvE-потасовку «Подземный город». При этом Моника занималась PvE-составляющей с апреля 2022 года: скорее всего, большая часть PvE на тот момент уже была готова и ей пришлось работать с тем, что есть (кардинально менять что-либо было уже поздно).
А ты что-то вообще делала?🤣 Да и кто ты вообще такая, лол
Естественно ты сделала недостаточно - целую, блин, сюжетную компанию и PvE во втором овервотче отменили, хотя столь много о ней говорили.
Очередной мешочник)
Скатертью дорога.....
Там куча разработчиков и теперь про всех нужно сообщать , что кто там покинул ? Никто даже не знает кто эта такая))
Только ANONYMOUS_FRI3ND не говорите об этом, бедолага и так постоянно облизывался на нее, даже вроде от мужиков отлип и тут такое
А фулл у нее есть?