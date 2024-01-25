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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 434 оценки

Команду разработчиков Overwatch 2 покинул один из продюсеров Моника Ли

Solstice
Новости
Cреди тех, кого затронули массовые сокращения в Activision Blizzard, оказалась одна из продюсеров Overwatch — Моника Ли

«Мое сердце разбито, — написала Моника. — Я очень любила свою работу, я люблю Overwatch и не могу избавиться от чувства, что сделала недостаточно. Я буду очень по всем скучать».

Моника Ли в основном продюсировала PvE-контент: сюжетные миссии «Вторжения» и PvE-потасовку «Подземный город». При этом Моника занималась PvE-составляющей с апреля 2022 года: скорее всего, большая часть PvE на тот момент уже была готова и ей пришлось работать с тем, что есть (кардинально менять что-либо было уже поздно).

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-5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор
Не могу избавиться от чувства, что сделала недостаточно

А ты что-то вообще делала?🤣 Да и кто ты вообще такая, лол

10
Navigor506

Естественно ты сделала недостаточно - целую, блин, сюжетную компанию и PvE во втором овервотче отменили, хотя столь много о ней говорили.

5
V3RB
что они скоретили около 1900 сотрудкниов

Очередной мешочник)

3
SGate

Скатертью дорога.....

1
PastoralUpton

Там куча разработчиков и теперь про всех нужно сообщать , что кто там покинул ? Никто даже не знает кто эта такая))

-1
Kerrot

Только ANONYMOUS_FRI3ND не говорите об этом, бедолага и так постоянно облизывался на нее, даже вроде от мужиков отлип и тут такое

-2
Фейк Бобби Котика

А фулл у нее есть?

1