Компания Blizzard представила нового героя для Overwatch 2

Компания Blizzard представила еще одного героя, который появится в Overwatch 2. На этот раз разработчики предоставят игрокам нового танка, который станет уже 39-м играбельным героем в шутере. Герой появится в игре в предстоящем сезоне.

Overwatch 2 выйдет на рынок 4 октября 2022 года. В данном случае компания Blizzard выбрала бизнес-модель free-2-play. Игра стала бесплатной, но игроки могут приобрести дополнительные скины для персонажей.

По словам представителей Blizzard, Мауга предназначен для "пробивания линии фронта и победы над врагами в ближнем бою с использованием двух мощных орудий, из которых можно стрелять по отдельности или одновременно".