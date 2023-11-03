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Overwatch 2 04.10.2022
4 403 оценки

Компания Blizzard представила нового героя для Overwatch 2

butcher69
Новости

Компания Blizzard представила еще одного героя, который появится в Overwatch 2. На этот раз разработчики предоставят игрокам нового танка, который станет уже 39-м играбельным героем в шутере. Герой появится в игре в предстоящем сезоне.

Overwatch 2 выйдет на рынок 4 октября 2022 года. В данном случае компания Blizzard выбрала бизнес-модель free-2-play. Игра стала бесплатной, но игроки могут приобрести дополнительные скины для персонажей.

По словам представителей Blizzard, Мауга предназначен для "пробивания линии фронта и победы над врагами в ближнем бою с использованием двух мощных орудий, из которых можно стрелять по отдельности или одновременно".

-9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
I love my computer
Overwatch 2 выйдет на рынок 4 октября 2022 года. В данном случае компания Blizzard выбрала бизнес-модель free-2-play. Игра стала бесплатной, но игроки могут приобрести дополнительные скины для персонажей.

хоть смотри, что копипастишь

7
Wolfenstein

прибавление к балансу прибыло

0
Гусь Отличный

Всё что за рамками "камень-ножницы-бумага" не может никакого идеального баланса содержать.

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Мультик был какой то с таким мужиком

0
ABRASцовы
2
PODRYA

полинезийцы они в принципе все такие. с длинными волосами и характерными татухами и украшениями зубов костей. или самоанцы откуда скала джонсон. вроде одно и тоже=D

1