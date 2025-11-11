Компания Blizzard выпустила тизер мифического скина Крысавчика из Overwatch 2

Blizzard Entertainment выпустила 45-секундный ролик, демонстрирующий неоново-киберпанковский дизайн нового мифического скина Крысавчика, который станет доступным в Overwatch 2 уже сегодня, 11 ноября, в 22:00 по Московскому времени.



Скин "Кибер-топливо" (Cyber Fuel) предлагает игрокам четыре уровня кастомизации, включая уникальные визуальные эффекты способностей, изменение внешнего вида шины, выбор цветовой схемы и дополнительные эффекты на скине. Купить скин можно за 80 эпохальных призм (1 уровень за 50 и остальные три по 10).

Этот релиз приурочен к середине 19-го сезона, в котором также должны появиться кодекс лора, балансные правки и тестирование новой героини Волчицы. Новый скин Крысавчика продолжает традицию выпуска мифических скинов, которые с момента их введения в Overwatch 2 завоевали сердца игроков благодаря своему уникальному дизайну и возможностям кастомизации.