Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 584 оценки

Компания Blizzard выпустила тизер мифического скина Крысавчика из Overwatch 2

2BLaraSex 2BLaraSex

Blizzard Entertainment выпустила 45-секундный ролик, демонстрирующий неоново-киберпанковский дизайн нового мифического скина Крысавчика, который станет доступным в Overwatch 2 уже сегодня, 11 ноября, в 22:00 по Московскому времени.

Скин "Кибер-топливо" (Cyber Fuel) предлагает игрокам четыре уровня кастомизации, включая уникальные визуальные эффекты способностей, изменение внешнего вида шины, выбор цветовой схемы и дополнительные эффекты на скине. Купить скин можно за 80 эпохальных призм (1 уровень за 50 и остальные три по 10).

Этот релиз приурочен к середине 19-го сезона, в котором также должны появиться кодекс лора, балансные правки и тестирование новой героини Волчицы. Новый скин Крысавчика продолжает традицию выпуска мифических скинов, которые с момента их введения в Overwatch 2 завоевали сердца игроков благодаря своему уникальному дизайну и возможностям кастомизации.

13
5
Комментарии:  5
нитгитлистер

бордой вдохновлялись? или аркейном?

2
KiwiMango

Чисто спизженная Джинкс из аркейна, точнее лиги

2
нитгитлистер KiwiMango

может всё таки *честно?))

KiwiMango нитгитлистер

Это же активижн-близзард, у них возможно все)

Haysen

Ох уж эти "возможности кастомизации" с парой ужасных реколоров, и 2-3 деталями на весь скин.