Концепт-художник Overwatch 2 "Армандо Гонсалез-Дорта" покинул Blizzard

Концепт-художник Армандо Гонсалез-Дорта покинул Blizzard — интересно, что он начинал с фанатских концептов по Overwatch.

Армандо был фрилансером и рисовал фан-концепты скинов к Overwatch, которые очень нравились игрокам (например, он сделал популярный концепт облика на Турбосвина в поддержку пожарных в Австралии). В 2020 году художника заметили и пригласили поработать над реальными концепт-артами к скинам для Overwatch 2.



Именно Армандо нарисовал концепты таких обликов, как «Фанк» (Батист), «Дровосек» (Торбьорн), «Пачимари» (Турбосвин) и многих других. На днях художник сообщил, что уходит работать над игрой MultiVersus.

Но не переживайте, вам еще предстоит увидеть несколько моих любимых новых обликов, над которыми я работал — написал он.