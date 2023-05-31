Аарон Келлер отдельно отметил, что контент Месяца гордости будет недоступен в ряде стран с целью сохранения положительной атмосферы в игре, противодействия негатива по отношению к игрокам, а также для того, чтоб не нарушать локальные законодательные акты и обычаи других стран.
Список стран пока не сообщается, но вполне себе легко предположить, что туда входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Китай и другие.
ЛГБТ-ивент для Overwatch 2 будет недоступен в некоторых странах
Аарон Келлер отдельно отметил, что контент Месяца гордости будет недоступен в ряде стран с целью сохранения положительной атмосферы в игре, противодействия негатива по отношению к игрокам, а также для того, чтоб не нарушать локальные законодательные акты и обычаи других стран.
Ах да, июнь...
Видите, вы уже начинаете запоминать.))
Дружище, я тебя очень прошу, не отвечай на мои комментарии. Запомни мой ник или Доктора Хауса на аватарке и просто обходи меня стороной. Я буду очень признателен.
Это гениально
тот случай, когда санкции приятны))
как будто в остальные месяцы они не вспоминают лгбт
Петушиные бои пройдут мимо нас? Отличная новость!
Все шикарно
отголоски разумного запада)
А вот за это спасибо. :))
Блин жалость то какая а я думал по угорать в чате над этими индивидами.
Меня удивляют хейтеры в этих странах, которым специально закрывают доступ, но они умудряются как-то обходить ограничения и потреблять.
Так получается игроки из России, Беларуси, Китая и других стран, знающих о данной параше-акции, но продолжающих в это играть, куколды.
вижу ты подписан на dragon age 1,2 хмммм) похожий случай, правда?
может это и не проблема, если в лицо не тыкают?
Очень. Особенно, когда я пездюком играл в эти игры и мне было поибать на глубокие отношения. Я монстров резал, квестики делал разные. Я в инет заходил и не видел новости о том, как в играх идет поддержка долбежников в жопы.
И спорить с тем, что сейчас идет активное навязывание нетрадиционных отношений, то это быть долбоебом. Обижайся, не обижайся, но фактам на это поибать.
И где, скажи мне, балабол, ты увидел, что я подписан на 1/2 da? Им выставлены оценки.
Получается ты даже нормально разобраться в чем то не можешь, но уже бежишь писать о "неправоте".