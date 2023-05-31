ЛГБТ-ивент для Overwatch 2 будет недоступен в некоторых странах

Аарон Келлер отдельно отметил, что контент Месяца гордости будет недоступен в ряде стран с целью сохранения положительной атмосферы в игре, противодействия негатива по отношению к игрокам, а также для того, чтоб не нарушать локальные законодательные акты и обычаи других стран.



Список стран пока не сообщается, но вполне себе легко предположить, что туда входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Китай и другие.