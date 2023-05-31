Overwatch 2 04.10.2022
4.1 319 оценок

ЛГБТ-ивент для Overwatch 2 будет недоступен в некоторых странах

Мур Мур lamour

Аарон Келлер отдельно отметил, что контент Месяца гордости будет недоступен в ряде стран с целью сохранения положительной атмосферы в игре, противодействия негатива по отношению к игрокам, а также для того, чтоб не нарушать локальные законодательные акты и обычаи других стран.

Список стран пока не сообщается, но вполне себе легко предположить, что туда входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Китай и другие.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Magistros

Ах да, июнь...

14
TAPAKAH222

Видите, вы уже начинаете запоминать.))

-4
Magistros TAPAKAH222

Дружище, я тебя очень прошу, не отвечай на мои комментарии. Запомни мой ник или Доктора Хауса на аватарке и просто обходи меня стороной. Я буду очень признателен.

-2
Artery Kaulitz
7
Роман2006Рус Artery Kaulitz

Это гениально

2
Maxinick

тот случай, когда санкции приятны))

11
Helix8

как будто в остальные месяцы они не вспоминают лгбт

3
Cindanic

Петушиные бои пройдут мимо нас? Отличная новость!

1
-zotik-

Все шикарно

0
MrSv1n

отголоски разумного запада)

0
Кей Овальд

А вот за это спасибо. :))

0
BuguDugu

Блин жалость то какая а я думал по угорать в чате над этими индивидами.

0
TAPAKAH222

Меня удивляют хейтеры в этих странах, которым специально закрывают доступ, но они умудряются как-то обходить ограничения и потреблять.

-2
Akalaka

Так получается игроки из России, Беларуси, Китая и других стран, знающих о данной параше-акции, но продолжающих в это играть, куколды.

-4
3Lexas

вижу ты подписан на dragon age 1,2 хмммм) похожий случай, правда?
может это и не проблема, если в лицо не тыкают?

-1
Akalaka 3Lexas

Очень. Особенно, когда я пездюком играл в эти игры и мне было поибать на глубокие отношения. Я монстров резал, квестики делал разные. Я в инет заходил и не видел новости о том, как в играх идет поддержка долбежников в жопы.

И спорить с тем, что сейчас идет активное навязывание нетрадиционных отношений, то это быть долбоебом. Обижайся, не обижайся, но фактам на это поибать.

1
Akalaka 3Lexas

И где, скажи мне, балабол, ты увидел, что я подписан на 1/2 da? Им выставлены оценки.

Получается ты даже нормально разобраться в чем то не можешь, но уже бежишь писать о "неправоте".

-1