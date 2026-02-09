Магия красивых персонажей: онлайн Overwatch взлетел еще до выхода нового сезона, обойдя Call of Duty и Battlefield 6

Ещё до официального старта нового сезона игра Overwatch переживает мощный ренессанс. 5 февраля Blizzard Entertainment объявила о масштабном обновлении, которое станет новой главой в истории франшизы, анонсировав сразу 5 интересных героев. Результат налицо: согласно данным SteamDB, пиковый онлайн игры в Steam на выходных стабильно держался на уровне 70 тысяч одновременно играющих, что позволило проекту Blizzard уверенно обойти в текущем чарте таких гигантов, как Call of Duty и Battlefield 6.

Этот всплеск особенно удивляет, если учесть, что сезон еще даже не стартовал. К тому же аудитория Steam - лишь часть онлайна игры, так как большинство играют через Battle.Net. Впечатляющее достижение для игры, которой почти 10 лет и у которой довольно много конкурентов (Marvel Rivals, Deadlock, Team Fortress 2)

Всплеск онлайна - это не случайность, а результат четкой стратегии Blizzard. Компания сделала ставку на ностальгию по классическому Overwatch, подкрепив ее самым масштабным контент-дропом за годы и прислушиваясь к желаниям комьюнити. Пока рано говорить, удастся ли удержать этот интерес, но старт "новой старой" эры вселенная Overwatch определенно задала громкий. Если обновление 11 февраля окажется качественным, у игры есть все шансы на полноценное второе дыхание.