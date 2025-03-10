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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.1 543 оценки

Музыкальный трейлер в честь коллаборации Overwatch 2 с кей-поп группой "Le Sserafim"

Solstice
Новости

На следующей неделе в Overwatch 2 начнется тематическое мероприятие в честь коллаборации с кей-поп группой "Le Sserafim", во время которого игроки смогут заполучить себе в коллекцию новую косметику. Разработчики опубликовали музыкальный клип в честь этого события.

Что получат игроки на этом событии:

  • Перекраску старых тематических обликов Le Sserafim;
  • Пятерку новых скинов для Эш (и БОБа), Юноны, Ангела, Иллари и D.Va;
  • Задания ивента, за выполнение которых вы сможете получить бесплатные награды (эмоции, граффити и опыт для боевого пропуска).

Предметы коллаборации появятся в игре вечером 18 марта.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Алан Битаров

Кал какой то. У Риот с КДА было намного лучше. Тут даже слушать неприятно.

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