Музыкальный трейлер в честь коллаборации Overwatch 2 с кей-поп группой "Le Sserafim"

На следующей неделе в Overwatch 2 начнется тематическое мероприятие в честь коллаборации с кей-поп группой "Le Sserafim", во время которого игроки смогут заполучить себе в коллекцию новую косметику. Разработчики опубликовали музыкальный клип в честь этого события.

Что получат игроки на этом событии:

Перекраску старых тематических обликов Le Sserafim;

Пятерку новых скинов для Эш (и БОБа), Юноны, Ангела, Иллари и D.Va;

Задания ивента, за выполнение которых вы сможете получить бесплатные награды (эмоции, граффити и опыт для боевого пропуска).

Предметы коллаборации появятся в игре вечером 18 марта.