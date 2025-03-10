Музыкальный трейлер в честь коллаборации Overwatch 2 с кей-поп группой "Le Sserafim"

На следующей неделе в Overwatch 2 начнется тематическое мероприятие в честь коллаборации с кей-поп группой "Le Sserafim", во время которого игроки смогут заполучить себе в коллекцию новую косметику. Разработчики опубликовали музыкальный клип в честь этого события.
Что получат игроки на этом событии:
- Перекраску старых тематических обликов Le Sserafim;
- Пятерку новых скинов для Эш (и БОБа), Юноны, Ангела, Иллари и D.Va;
- Задания ивента, за выполнение которых вы сможете получить бесплатные награды (эмоции, граффити и опыт для боевого пропуска).
Предметы коллаборации появятся в игре вечером 18 марта.
Кал какой то. У Риот с КДА было намного лучше. Тут даже слушать неприятно.