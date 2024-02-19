На этих выходных онлайн Overwatch 2 в Steam достиг 41 тысячи игроков

Overwatch 2 погружает вас в мир героических баталий недалёкого будущего. Это командный шутер, где две пятерки игроков сражаются друг с другом за контроль ключевых точек карты.

В вашем распоряжении несколько десятков уникальных персонажей с самыми разными способностями и вооружением. Среди героев — воительница из далёкого прошлого, путешествующая во времени, диджей, использующий музыку как оружие, многоцелевой робот, обладающий самым продвинутым искусственным интеллектом и многие другие.

Все герои делятся на три класса в зависимости от роли в команде: «танк» — крепкие бойцы, прорывающие оборону врага; «урон» — подвижные герои с высоким уроном, уничтожающие противников; «поддержка» — персонажи, фокусирующиеся на исцелении союзников и усилении их навыков.

Бои проходят на разнообразных картах по всему миру — от футуристического города Пусан до заснеженных улиц канадского Торонто. Каждая локация изобилует тактическими возможностями и секретами, которые можно использовать для получения преимущества над противником.

От того, насколько грамотно и слаженно будет действовать ваша команда, зависит победа в сражении.