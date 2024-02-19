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Overwatch 2 04.10.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4 453 оценки

На этих выходных онлайн Overwatch 2 в Steam достиг 41 тысячи игроков

Solstice
Новости

На этих выходных онлайн Overwatch 2 в Steam впервые за 6 месяцев достиг 41 тысячи игроков.

Это заметный рост по сравнению с прошлыми месяцами: несмотря на то, что в 9 сезоне нет нового героя и карты, игроков привлек реворк Соревновательной игры и кардинальные изменения геймплея.

При этом стоит отметить, что Steam является основной платформой для игры в Overwatch далеко не у всех — многие по-прежнему пользуются лаунчером Blizzard.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор
что в 9 сезоне нет нового героя и карты

Потрясающие обновления от конторы оптимистов

3
Гусь Отличный

Собаки лают, караван едет. Ожидаемо.

Тем временем палы с чудесными отзывами от игроков, которых никто не ругает и вообще замечательные:

-5