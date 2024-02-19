На этих выходных онлайн Overwatch 2 в Steam достиг 41 тысячи игроков

На этих выходных онлайн Overwatch 2 в Steam впервые за 6 месяцев достиг 41 тысячи игроков.
Это заметный рост по сравнению с прошлыми месяцами: несмотря на то, что в 9 сезоне нет нового героя и карты, игроков привлек реворк Соревновательной игры и кардинальные изменения геймплея.
При этом стоит отметить, что Steam является основной платформой для игры в Overwatch далеко не у всех — многие по-прежнему пользуются лаунчером Blizzard.
Потрясающие обновления от конторы оптимистов
Собаки лают, караван едет. Ожидаемо.
Тем временем палы с чудесными отзывами от игроков, которых никто не ругает и вообще замечательные: