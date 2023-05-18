На этой неделе разработчики Overwatch 2 подробнее расскажут о причинах отмены старого PvE

Об этом сообщил исполнительный продюсер Overwatch 2 Джаред Ньюсс.

Хочу прояснить важную вещь — хоть мы и решили отменить геройские миссии и систему талантов, в этом году выйдет много крутого PvE-контента, — написал он. — Масштабные сюжетные миссии, новые короткометражки, кооперативные события и одиночные миссии «Мастерства».



Я признаю, что сегодняшний день был очень трудным для многих в сообществе Overwatch: как игроков, так и разработчиков. Мы понимаем, что новости о масштабах PvE разочаровывают. Поверьте, нам в руководстве команды OW было нелегко принять это решение.



Мы любим вселенную Overwatch и нам предстоит рассказать еще множество историй. Переход к такому формату вселяет в нас уверенность, что мы сможем поведать вам все эти истории, хоть и не в том виде, в каком мы изначально обещали. Больше контекста вы узнаете в следующем новостном блоге, который мы опубликуем в пятницу.



Также я слышал теории о том, что мы отказались от оригинальной версии PvE из-за того, что в Blizzard потребовали, чтобы сотрудники вернулись с удаленки в офисе. Это неправда. Наша команда вот уже много лет испытывала трудности из-за одновременной разработки PvE и PvP. Знаю, из такого не сделаешь сенсации, но такова реальность. В новостном блоге мы расскажем больше о том, что же произошло. Надеюсь, дополнительный контекст поможет вам понять, почему мы приняли такое решение.

Напоминаем вам, что на этой неделе разработчики провели стрим, на котором объявили о полной отмене разработки PvE-компании, которую они анонсировали еще в 2019 году. Данная новость очень сильно разочаровала фанатов игры.